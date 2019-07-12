2019-07-12T18:35:49+03:00
Происшествия

В Вологодской области из-за дождей затопило дома

Одна из причин - захламление русла рек
Иван Чухнин
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В Тюприхе под воду ушли огороды местных жителей.В Тюприхе под воду ушли огороды местных жителей.
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В Вологодской области из-за дождей разливаются реки. В Тарногском районе, например, разлилась река Лохта.

В результате в деревне Тюприха подтопило восемь домов, где проживает 21 человек, в том числе трое детей.

Жители деревни не покинули её и остаются в своих домах.

Как пообещал глава района Сергей Гусев, после прохождения паводка будет проведено обследование территории, уточнен причиненный ущерб. В случае обращения граждан, проживающих в подтопленных домах, им будет оказана материальная помощь.

В комментариях люди говорят о том, что причиной подтопления стало то, что местные жители бросают в реку мусор.

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Фотографии в социальных сетях публикуют и жители Тарноги. Так, на улице Красной притопило огороды, вода зашла в подвалы частных домов. Там запрещено пользоваться колодцами.

В Тотьме взбунтовалась река Песья Деньга.

В Тотьме взбунтовалась река Песья Деньга.

Как сообщала "Комсомолка", в Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры пешеходного моста, его перекрыли.

В Харовском районе разлилась Кубена - на время прекращала работать переправа под деревней Боровиково.

Переправа под Боровиково в Харовском районе. Фото Оли Сухановой.

Переправа под Боровиково в Харовском районе. Фото Оли Сухановой.

Ранее в Иркутске из-за паводка погибли люди, многие остались без крова над головой. Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил чиновникам собрать деньги для пострадавших и сам перечислил жителям Иркутской области дневной заработок.

Потоп в Тарноге на ул Красной.Видео от 10 июля 2019 года. Виктор Петров, социальная сеть "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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