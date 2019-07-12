В Вологодской области из-за дождей затопило дома

В Вологодской области из-за дождей разливаются реки. В Тарногском районе, например, разлилась река Лохта.

В результате в деревне Тюприха подтопило восемь домов, где проживает 21 человек, в том числе трое детей.

Жители деревни не покинули её и остаются в своих домах.

Как пообещал глава района Сергей Гусев, после прохождения паводка будет проведено обследование территории, уточнен причиненный ущерб. В случае обращения граждан, проживающих в подтопленных домах, им будет оказана материальная помощь.

В комментариях люди говорят о том, что причиной подтопления стало то, что местные жители бросают в реку мусор.

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Фотографии в социальных сетях публикуют и жители Тарноги. Так, на улице Красной притопило огороды, вода зашла в подвалы частных домов. Там запрещено пользоваться колодцами.

В Тотьме взбунтовалась река Песья Деньга.

Как сообщала "Комсомолка", в Тотьме речка Песья Деньга подмыла опоры пешеходного моста, его перекрыли.

В Харовском районе разлилась Кубена - на время прекращала работать переправа под деревней Боровиково.

Переправа под Боровиково в Харовском районе. Фото Оли Сухановой.

Ранее в Иркутске из-за паводка погибли люди, многие остались без крова над головой. Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил чиновникам собрать деньги для пострадавших и сам перечислил жителям Иркутской области дневной заработок.