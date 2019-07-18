Стали известны причины пожара в кафе "Ерш" в центре Вологды

Стали известны причины пожара в центре Вологды.

17 июля на Мира, 17 горело одноэтажное летнее кафе "Ёрш" с открытой верандой. Здание не эксплуатировалось по назначению два сезона. Оно не охранялось, было отключено от электричества и не газифицировано.

Как сообщает МЧС, свободный доступ в него не был прекращен. Владельцеми злачной точки является индивидуальный предприниматель.

В результате огонь повредил пристройку к кафе. Кровля здания частично сгорела и обрушилась.

В здании выгорела внутренняя отделка здания, побиты стекла.

Главная версия ЧП - поджог. Как сообщает пресс-служба МЧС, стекло окна, ведущего в здание кафе было разбито, была открыта дверь со стороны улицы Козленской.

Кроме того, у заброшенного кафе перед пожаром находились подростки. Вероятно, их вычислят благодаря системе "Безопасный город".