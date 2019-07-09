Новое оборудование и мебель получили 12 школ Вологды

Мебель и интерактивные доски на сумму 1,7 млн рублей получили 12 вологодских школ. Сборка мебели уже началась.

Решение о закупке нового оборудования было принято городскими властями

в конце прошлого года. В список попали школы №№ 3, 5, 8, 9, 13, 15, 26, 33, 39, 41.

Кто же получил мебель и оборудование в первую очередь?

- . Это в первую очередь школы, которые открыли дополнительные первые классы, а также в которых есть необходимость в обновлении кабинетов. В каждом из указанных образовательных учреждений получили мебель, интерактивную доску или комплект оборудования, включающий то и другое.

Таких объемных поставок в школы не было достаточно давно, ранее комплектовали 1-2 класса по городу, - сообщила начальник Управления образования Администрации города Ирина Гуляева.

Так, в школе № 3 укомплектовали один из классов начальной школы, который дополнительно откроется в новом учебном году. Там уже собраны шкафы для хранения учебных принадлежностей и технических средств обучения, началась сборка парт и стульев, привезли интерактивную доску.

В школе № 9 такую же мебель и современную доску поставили в класс химии. Так руководство школы отметило заслуги молодого учителя, который подготовил ученика, сдавшего ЕГЭ по химии на 100 баллов.

Соня Григорьева стала первым «стобалльником» за четыре года работы учителя химии школы № 9 Алина Жижина.

Смонтировать оборудование и подготовить школы к приемке нужно в срок до 1 августа. Чуть больше времени дается школам, где идут комплексные масштабные работы, завершить их планируется до 7 августа. Приемки учреждений образования к новому учебному году уже начались.

Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, обновлять учебное оборудование и мебель школы будут также за счет грантовой поддержки области.

Кабинеты технологии укомплектуют в коррекционной школе № 1, продолжат формировать «цифровую» среду в школах №№ 1, 16, 32, 26.

Учреждение допобразования «Единство» выиграло грант Министерства

просвещения в сумме 2,2 млн рублей на приобретение оборудования для

углубленного изучения математики и физики.