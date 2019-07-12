Вологжанку за спасение 11 миллионов рублей наградили в Москве

ЧП случилось в городе Бабаево на улице Советской 15 сентября прошлого года. В сортировочное отделение почтампта около 6 часов утра ворвался грабитель в маске. В руках у него был предмет, похожий на пистолет.

Угрожая им, мужчина заставил водителей и начальника сортировки Валентину Богдан лечь на пол и отдать все деньги, которые есть на почте.

Женщина смогла убедить налетчика в том, что денежных средств в помещении нет. При этом она вручила грабителю свой кошелек, где были 6 тысяч рублей.

После того, как мужчина заполучил деньги, он ушел.

Таким образом начальнику отдела удалось сохранить около 11 миллионов рублей, которые предназначались для выплаты пенсий и пособий.

11 июля мужественная женщина, вступившая в переговоры с преступником, была отмечена в Москве.

В Большом зале Кремлевского дворца на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской почты, ей был вручен знак ФГУП «Почта России» «За мужество».