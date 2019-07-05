2019-07-05T11:44:30+03:00
Происшествия

Папаша, не позволяя госпитализировать младенца, напал на участкового

Он пошел под суд
Иван Чухнин
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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30-летнего мужчину в Вожеге Вологодской области отправили под суд за применение насилия к сотруднику полиции. И суд признал его виновным.

Инцидент произошел в поселке Вожега около 10 часов утра 22 февраля 2019 года.

В дом неблагополучной семьи прибыла комиссия: старший участковый уполномоченный полиции с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела опеки и попечительства администрации района и отдела по работе с семьей центра социального обслуживания населения.

В декабре 2018 года в семье родился мальчик со слабым здоровьем, ему требовалось медицинское наблюдение и лечение.

Малолетний ребенок медиками был осмотрен, его матери рекомендовано проехать с ним в больницу.

Но отец повел себя агрессивно, стал нецензурно выражаться и препятствовать госпитализации ребенка.

А затем и восе накинулся на участкового, ударил его и попытался повалить на пол. В результате он оказался в наручниках.

Ребенка удалось госпитализировать.

Дебошир предстал перед судом - ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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