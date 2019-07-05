В Вологде заканчивается ремонт улицы Гагарина
В Вологде заканчивается ремонт улицы Гагарина.
Его проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Полностью обновлен участок от улицы Петина до Окружного шоссе.
Всего преобразится 2,2 километра трассы и тротуаров.
На сегодняшний день момент подрядчик - компания «Дорсервис» - выполнил
основной объем работ.
Обновлено покрытие на проезжей части, завершается устройство тротуаров и площадок на остановочных комплексах, расширена парковка у стадиона «Витязь».Сейчас готовится основание из щебня.
Затем будут завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на тротуарах.
Напомним, к работе здесь приступили в середине мая.
Для ремонта применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон, такой укладывают на федеральных трассах. Он долговечнее обычного и подходит для
дорог с интенсивным движением.
ИСТОЧНИК KP.RU