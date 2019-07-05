В Вологде заканчивается ремонт улицы Гагарина.

Его проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги».

Полностью обновлен участок от улицы Петина до Окружного шоссе.

Всего преобразится 2,2 километра трассы и тротуаров.

На сегодняшний день момент подрядчик - компания «Дорсервис» - выполнил

основной объем работ.

Обновлено покрытие на проезжей части, завершается устройство тротуаров и площадок на остановочных комплексах, расширена парковка у стадиона «Витязь».Сейчас готовится основание из щебня.

Затем будут завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на тротуарах.

Напомним, к работе здесь приступили в середине мая.

Для ремонта применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон, такой укладывают на федеральных трассах. Он долговечнее обычного и подходит для

дорог с интенсивным движением.