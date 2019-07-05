В День всех святых пройдет состоится общегородской крестный ход
В Вологде в День всех святых, 7 июля, состоится общегородской крестный ход.
В праздничный день по сложившейся традиции от всех действующих храмов Вологды по направлению к Соборной площади - до поклонного креста на площади Революции.
Затем один общий крестный ход проследует по улицам Лермонтова и С.Орлова до Соборной площади.
Все крестные ходы шествуют от храмов городапройдут по утвержденным маршрутам.
Начало крестных ходов - в 10:30.
В 11:30 крестные ходы соберутся у поклонного креста (площадь Революции).
В 11:30 начало объединенного совместного крестного хода к Соборной площади.
Молебен всем Вологодским святым с водоосвящением с южной стороны Воскресенского собора начнется в 12:05.
Как сообщает сайт Вологодской митрополии, "в случае чрезвычайно ненастной погоды крестный ход будет отменен".
Но молебен будет совершен - в Софийском соборе и в каждом храме города по окончании Божественной литургии.
ИСТОЧНИК KP.RU