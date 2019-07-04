Вологодские музыканты выступят на ярославском фестивале

Вологодская группа «№ ветра» выступит на фестивале музыки и развлечений «Доброфест». Он пройдёт с 11 по 14 июля на аэродроме Левцово под Ярославлем. Музыканты представят свою программу на второй сцене фестиваля.

«Вообще мы стремимся попасть на все фестивали, которые проходят. «Доброфест» – это фестиваль высокого уровня как по музыке, так и по организации. Выступить на такой большой сцене, посмотреть, как это всё работает, поиграть для очень большого количества людей - это всегда бесценный и полезный опыт», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» лидер группы «№ ветра» Иван Моторин.

«№ ветра» - одна из ключевых команд Вологды

Ярославский фестиваль в этом году станет юбилейным, 10-м по счёту. Стоит отметить, что вологодские музыканты представляют наш регион на «Доброфесте» ежегодно. Обычно в нашем городе проходит отборочный тур с участием организаторов фестиваля, которые выбирают лучший коллектив для выступления. Однако в этом году его не было.

«Так получилось, что мы с «Доброфестом» подружились практически с самого начала. И все эти годы мы сотрудничаем. Только Вологде было доверено проводить отборочные туры на фестиваль, а в этом году по разным причинам просто не получилось это сделать. Но местечко для нас было оставлено, потому как это уже традиция, что музыканты представляют Вологду на «Доброфесте». Выбор происходил на основе прошлых отборочных туров. И группа «№ ветра» как раз оказалась среди лидеров, коллектив растёт с каждым годом, потому директор фестиваля решил выбрать именно его. Я считаю, что «№ ветра» - одна из ключевых команд города в настоящее время. И нам абсолютно не стыдно показать её на международном уровне», - пояснил руководитель продюсерского центра «Неформат» Владимир Данилов.

Вологжане выступят на «Доброфесте» в субботу, 13 июля

Традиционно на фестивале параллельно будут работать две сцены: Зелёная и Красная. Первая считается основной, хотя, на второй обычно проходят не менее яркие выступления. На «Доброфесте» зрители увидят более 80 музыкальных коллективов. Программа фестиваля уже составлена. Группа «№ ветра» будет выступать в субботу, 13 июля, в 19.00. Публике вологжане представят 40-минутный сет.