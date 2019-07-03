2019-07-03T19:31:24+03:00
Общество

Спортивное и игровое оборудование начали монтировать сразу на двух площадках Вологды

Обновятся площадки в Лосте и на Станкозаводе
Иван Чухнин
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В Лосте серьезно доработали существующую площадку.В Лосте серьезно доработали существующую площадку.Фото: администрация города Вологды
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Оборудование начали устанавливать на площадках проекта «Народный бюджет». Комплекс для воркаута смонтирован в Лосте на улице Пионерской, а игровой городок формируют на площадке на улице Залинейной.

ТОСы «Лоста» и «Станкозавод» предложили инициативы в рамках проекта «Народный бюджет ТОС».

В результате им было выделено по 1 млн рублей.

В Лосте доработана ранее созданная площадка. Дополнительно смонтирована система турников, рукоходов, брусьев и скамеек для пресса.

Останется установить фонари, скамейки для отдыха и ограждение.

«Ограждение будет установлено вокруг всей игровой зоны, чтобы обеспечить безопасность. Подготовка к монтажу ограждения уже началась. Также будут смонтированы 4 световые опоры, так что играть на площадке можно и по вечерам», - сообщила председатель ТОС «Лоста» Наталья Лобачева.

На Станкозаводе будет создан детский игровой городок. Его уже завезли на площадку на ул. Залинейной, 24.

Здесь появится игровой комплекс, качели, стенки для лазания и каскад турников. Также установят скамейку, урну, смонтируют освещение.

Старые качели и горки временно передвинули, их скомпонуют вместе с новым оборудованием. Все это проговоривается с местными жителями на еженедельных встречах.

Кроме того, создается спортивная площадка у школы № 31. Это еще одна инициатива ТОС «Станкозавод». Подрядчики уже сняли грунт и заказали новое спортивное оборудование. Его поставка ожидается в середине июля.

Как сообщает администрация Вологды, в этом году будет реализовано 37 проектов в рамках «Народного бюджета ТОС».

По решению Мэра Вологды Сергея Воропанова из бюджета города на воплощение инициатив горожан выделено 36 млн рублей.

Они были распределены между всеми ТОСами в зависимости от числа жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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