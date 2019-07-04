2019-07-03T12:26:49+03:00
Происшествия

Полиция борется с пьяными водителями через суд

Два юноши разъезжали по дорогам Грязовецкого района в нетрезвом виде
Иван Чухнин
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Грязовецком районе полицейские борются с пьяными водителями через суд. Они направили для рассмотрения ряд уголовных дел по фактам управления транспортным средством в состоянии опьянения. Так, вечером 25 мая в Грязовецком районе на 401 км автодороги МоскваАрхангельск инспектор ДПС остановил скутер под управлением нетрезвого молодого человека 1995 г.р..

28 мая другой нетрезвый молодой человек 1999 года рождения на транспортном средстве двигался по встречной полосе одной из улиц Грязовца, он въехал на дорогу с односторонним движением.

В обоих случаях молодые люди полностью признали свою вину.

Наказание для нарушителей должен определить суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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