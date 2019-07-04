Полиция борется с пьяными водителями через суд

В Грязовецком районе полицейские борются с пьяными водителями через суд. Они направили для рассмотрения ряд уголовных дел по фактам управления транспортным средством в состоянии опьянения. Так, вечером 25 мая в Грязовецком районе на 401 км автодороги Москва – Архангельск инспектор ДПС остановил скутер под управлением нетрезвого молодого человека 1995 г.р..

28 мая другой нетрезвый молодой человек 1999 года рождения на транспортном средстве двигался по встречной полосе одной из улиц Грязовца, он въехал на дорогу с односторонним движением.

В обоих случаях молодые люди полностью признали свою вину.

Наказание для нарушителей должен определить суд.