Надежда Бабкина расписала вологодский торговый центр

Надежда Бабкина расписала торговый центр. В Вологде появилось гигантское граффити. Так что вологжане могут видеть море, не выходя из собственной квартиры.

Такой вид из окна - пляж, море и корабли стал возможен благодаря огромному граффити. В отличие от многих других арт-объектов и граффити, это стеновая роспись не раздражает владельцев недвижимости.

Как говорит художница Надежда Бабкина, заняться росписью на стене попросил застройщик многоэтажки. Окна здания выходили на глухую стену торгового центра, поэтому у строителей возникла идея раскрасить вид. Так что теперь под окнами новеньких квартир - совсем другой пейзаж.

Вот-вот и работа будет закончена.

Надежда пять лет отработала юристом.

- Во время декретного отпуска увлеклась оформлением. И хобби стало профессией, — призналась Надежда Бабкина журналисту портала Город Во.

Ей уже приходилось расписывала стены в квартирах, офисах, детских садах, но с таким объемом работ она столкнулась впервые.

Под ее кисть попало 317 квадратных метров панелей серой коробки торгового центра. Наносить рисунок пришлось со строительных лесов. Первыми, кто увидел ее работу, стали жители улицы Гагарина. Так что зачастую работать приходиться под прицелом фотоаппаратов.

Подготовка началась еще весной. К работе Надежда приступила 10 июня. Сейчас работа почти завершена, осталось нанести последние штрихи. Вот-вот леса снимут - и у вологжан появится маленький кусочек морского побережья.