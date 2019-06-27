Остров для пожизненников

Исправительная колония № 5 находится в нескольких километрах от города Белозерска Вологодской области. Учреждение располагается на острове Огненный в стенах бывшего Кирилло-Новоезерского монастыря. Начало ему положил преподобный Кирилл в 1517 году. Монастырь действовал на протяжении нескольких веков. После Октябрьской революции его превратили в тюрьму сначала для политических заключённых, а потом для особо опасных преступников. В 1994 году после введения в нашей стране моратория на смертную казнь колонию в Белозерском районе реорганизовали в учреждение для тех, кому расстрел заменили на пожизненное лишение свободы. С тех пор, вот уже четверть века, «Вологодский пятак» является местом заключения самых опасных преступников, тех, кого суд приговорил к высшей мере наказания. Корреспондент «Комсомольской правды» побывала на «Пятаке» и узнала, какие изменения произошли в колонии за эти 25 лет.

«Пятак» стал первой в стране колонией для приговорённых к пожизненному срокуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Исправительное учреждение по-прежнему омывают воды Нового озера. И внешне «Пятак» практически не изменился. Всё те же вековые стены, заборы и колючая проволока. Все преобразования «спрятаны» внутри колонии. Они касаются и условий содержания осуждённых, и законодательства, применимого к пожизненникам. В далёкие 90-е учреждением руководил ныне ветеран уголовно-исполнительной системы Алексей Розов.

«На «Пятак» я приехал в 1992 году, тогда это была колония для особо опасных рецидивистов, в том числе инвалидов первой и второй группы. В то время учреждение было переполнено. Осуждённые содержались и в камерах, и в помещениях другого типа. Всё было вперемешку, непонятно, кто и где. Колония была в упадке, нужно было принимать какое-то решение. Как раз тогда был подписан указ о замене смертной казни на пожизненное лишение свободы, людей, приговорённых к расстрелу и переведённых на новый вид наказания, нужно было куда-то расселять. И здесь наши интересы сошлись с интересами главка. Только местные жители боялись такого опасного контингента, но руководство Белозерского района пошло нам навстречу, в итоге была создана колония», - делится воспоминаниями Алексей Васильевич.

Сотрудникам «Пятака» пришлось с нуля разрабатывать правила и нормы содержания пожизненниковФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В то время это был новый для уголовно-исполнительной системы вид наказания, потому никаких правил и норм по содержанию таких осуждённых в российском законодательстве не было. Приходилось их разрабатывать фактически с нуля.

«Было очень много сложностей, но было интересно, потому что это была не рутинная работа, когда каждый день одно и то же, а мы создавали что-то новое. Сотрудникам колонии пришлось самим решать, как содержать, как устраивать быт осуждённых, потому что нигде в практике такого не было. Сами понимаете, что колония находится на острове, коммуникаций отсутствовали. Нам приходилось перестраивать кельи в камеры. И в течение года мы приняли первую партию осуждённых. Сначала был один корпус, потом другой и так постепенно-постепенно колония наполнялась. Закон по пожизненникам писали исходя из наших предложений, которые вырабатывались в процессе работы с осужденными», - рассказывает экс-начальник учреждения.

Таким образом «Вологодский пятак» стал первой в стране колонией для приговорённых к пожизненному сроку лишения свободы. Год за годом учреждение постепенно обновлялось: появлялись новые корпуса для осуждённых, проводились ремонты существующих помещений. Сегодня пятая колония рассчитана на 268 человек, условия содержания в ней соответствуют всем существующим требованиям. В настоящее время в учреждении отбывают наказание 180 пожизненников, также существует отряд хозяйственной обслуги – это уже осуждённые с конкретными сроками. Таких 50 человек. Ещё одна категория отбывающих наказание - это те, кого направили на «Пятак» из других исправительных учреждений области за серьёзные нарушения. Они содержатся в единых помещениях камерного типа. Сейчас в ЕПКТ находятся 12 человек.

Пятая колония рассчитана на 268 человекФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Если говорить о тех, кто приговорён к пожизненному лишению свободы, то их количество в колонии стабильное. В 2018 году приехало 30 новых осуждённых, а вот в нынешнем, 2019-м, новых ещё не было. Самый молодой из пожизненников 1995 года рождения, ранее не судимый, осуждён за террористическое преступление. Вообще молодых много, прибывают и 92 года рождения, и 90-го. Статьи сейчас идут в основном, связанные с насилием. Это 131-я, 132-я: убийства, сопряженные с насильственными действиями», - пояснил временно исполняющий обязанности ИК-5 УФСИН по Вологодской области Константин Чекин.

Многие из осуждённых находились в ожидании смертной казни по 5-7 летФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Всех осуждённых пожизненно пятой колонии можно разделить на две группы. Первая – это те, кто находятся в ней уже 25 лет. Именно им в начале 90-х расстрел заменили пожизненным сроком. До помилования многие тогда находились в ожидании смертной казни по 5-7 лет. Вторая категория – осуждённые, которые получили высшую меру наказания по решению суда. Условия, режим и порядок отбывания наказания у тех и других одинаковый. Зато, говорят специалисты, разное отношение к своей несвободе. И эти особенности психологии осуждённых сотрудники колонии обязательно учитывают в своей работе.

Психологическая служба колонии занимается диагностикой, психокоррекцией и перевоспитанием осуждённыхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В первую очередь это касается психологической службы исправительного учреждения, которая занимается диагностикой, ресоциализацией, психокоррекцией и перевоспитанием отбывающих наказание. Формы работы психолога разные: групповые и индивидуальные. Специалист, если в этом есть необходимость, составляет график консультаций и занятий для каждого осуждённого. И сами осуждённые также могут обращаться за помощью к психологу. Непосредственно во время психологической работы заключённые находятся в специальной клетке.

Во время работы с психологом осуждённые находятся в клеткеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Решётка создает своеобразный барьер для установления контакта, но они уже настолько долго находятся за решеткой, что, мне кажется, для них это уже как стекло. Вообще я не сказал бы, что у осужденных часто возникает потребность в психологе, что они, в принципе, хотят работать со своим внутренним миром. Они не горят желанием как-то исправлять себя внутри. У них возникают потребности в основном другого плана, например, какие-то бытовые вопросы, отношения с сокамерниками или с сотрудниками. А именно какие-то свои внутренние качества они перерабатывать не хотят», - рассказал старший психолог психологической лаборатории исправительной колонии № 5 Сергей Семёнов.

Психолог проводит индивидуальные и групповые занятияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Одно из основных средств исправления, по мнению специалистов, это, конечно же, труд, потому на «Пятаке» уже много лет действует производственный участок. Осуждённые занимаются пошивом форменной одежды.

В колонии шьют около 2,5 тысяч комплектов одежды в месяцФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На данный момент трудоустроено около 25 процентов из всех отбывающих наказание в колонии. Остальные не работают по разным причинам: кто-то не может по состоянию здоровья и в связи с возрастом, кого-то не допускает руководство колонии, есть те, кто не хочет трудиться.

На данный момент трудоустроено порядка 25 процентов осуждённыхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«На производственном участке 50 мест и все заняты. Шьём рабочую одежду для разных организаций. Поступают заказы из Череповца, Санкт-Петербурга, Москвы. Осуждённые делают всё полностью: и кроят, и шьют. Оплата труда у них сдельная, то есть. Сколько сшил, столько и получил. И сейчас тот, кто хочет, тот заработает. Это раньше шили одни рукавицы, сейчас делаем хорошие костюмы по нормальной цене. Я думаю, у нас лучшее качество среди исправительных учреждений Вологодской области», - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» мастер швейно-производственного участка колонии Алексей Лялин.

В колонии функционирует швейно-производственный участокФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На работу осуждённые выходят ежедневно, кроме выходных. Сегодня пятая колония шьёт около 2,5 тысяч комплектов формы в месяц. В ближайшее время в учреждении планируется расширение производства – появится новый участок. Это будет деревообработка. В колонии начнут изготавливать из дерева сувенирную продукцию, а также предметы для быта и интерьера.

На производственном участке 50 местФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Те, кто не заняты на производстве, весь день проводят в камере, которую они покидают разве что для прогулки в специальных боксах, или по необходимости для визита к медику и психологу.

Прогулочный двор в ИК-5Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Приём пищи у пожизненников происходит тоже в камере. Еду чётко по графику им приносят осуждённые из отряда хозобслуги.

Приём пищи у пожизненников происходит в камереФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Есть и нарушители порядка, не то, чтобы они прямо постоянно это делают, но иногда такое всё же происходит. Например, кто-то спать лёг не вовремя, или нарушил форму одежды, то есть такого серьёзного, как, допустим, противодействие сотрудникам, конечно, нет. Выявляем только небольшие нарушения, за которые осуждённых пожизненно направляем в штрафной изолятор», - рассказал временно исполняющий обязанности ИК-5 УФСИН по Вологодской области Константин Чекин.

Еду по камерам разносят осуждённые из отряда хозобслугиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Почти из каждого помещения колонии открывается вид на Новое озеро. Для осуждённых он всегда через решётку. И, конечно, каждый из них мечтает оказаться по другую её сторону.

Каждый осуждённый мечтает оказаться по ту сторону решёткиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Пожизненники надеются на условно-досрочное освобождение, которое по закону возможно через 25 лет отбывания наказания. Однако в истории уголовно-исполнительной системы нашей страны таких случаев пока не было.