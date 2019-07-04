В Череповце котики из котокафе ищут добрые руки

В Череповце закрылось единственное в регионе кафе, где жили котики.

В кафе "КОТОФан", что находилось в Череповце на улице Рыбинская, 14, можно было не только выпить кофе, но и поиграть с пушистыми животными.

Но 30 июня кафе закрылось из-за низкой рентабельности: посетителей было меньше, чем требовалось для самоокупаемости. Возможно, подобное кафе откроется в более оживленном месте.

Но пока имущество заведения распродают, а главных работников - кошек, пытаются пристроить в добрые руки.