Акция «Свеча памяти» прошла в Вологде

22 июня, в День памяти и скорби в Вологде прошла акция «Свеча памяти». В 4 часа утра её участники собрались у мемориала «Вечный огонь Славы», чтобы почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Напомним, что именно в это время 78 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны.

С каждым годом участников акции становится всё большеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Солдат погибает дважды. Первый раз - на поле боя, сраженный пулей или осколком, второй – в наших сердцах и памяти. Второй раз солдат должен жить. На территории Вологодской области к концу июня 1941 года проживало около одного миллиона семисот тысяч человек, 350 тысяч из них ушло на фронт. Три с половиной тысячи человек погибло в плену, 194 тысячи погибло на полях сражений и пропало без вести. И лишь 153 тысячи человек вернулись с войны домой. Тысячи и тысячи солдат до сих пор находятся там, где их настигла смерть: в окопах, разрушенных блиндажах, воронках от бомб. Работа поисковиков заключается как раз в том, чтобы находить таких бойцов. Только в этом году в результате двух экспедиций в урочище Вороново Ленинградской области и посёлке Ошта Вытегорского района нашей области вологодским поисковикам удалось обнаружить 90 бойцов», - сказал в своей вступительной речи представитель Вологодского объединения поисковиков Михаил Тихомиров.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчанияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После минуты молчания все пришедшие возложили цветы к вечному огню. Акция «Свеча памяти» проводится в нашем городе ежегодно. Её организатором выступает Вологодское объединение поисковиков.

Участники акции возложили цветы к мемориалуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я уже около шести лет ежегодно принимаю участие в данной акции. В прошлом году я участвовал в Москве в Александровском саду. Сегодня я здесь и я очень рад, что с каждым годом людей становится всё больше. Считаю, что память о войне в дальнейшем будет передаваться подрастающим поколением», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» участник акции Николай Трунин.

Акция прошла в 4 утраФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В числе собравшихся у мемориала представители вологодского объединения поисковиков, курсанты ВИПЭ ФСИН России, ребята из студенческих отрядов, пограничники, сотрудники МЧС, Росгвардии, казначейства, Администрации города.

Акция «Свеча памяти» проходит в Вологде ежегодноФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Такие акции нужно обязательно проводить ежегодно, то есть нельзя, чтобы память о подобных событиях канула в лету. От истории всё-таки зависит наше будущее, те, кто забудет своё прошлое, вряд ли сможет нормально жить в будущем. Такие вещи повторяться не должны, поэтому нужно помнить и передавать информацию последующим поколениям, потому что в последнее время её искажают», - рассказал участник акции Дмитрий Паничев.

Именно в 4 утра 22 июня 1941 года немцы напали на Советский СоюзФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Люди продолжали подходить к мемориалу и после завершения официальной части акции. По подсчётам организаторов, на этот раз её участниками стало около 300 человек.

Организатором акции «Свеча памяти» является Вологодское объединение поисковиков.Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Вообще это очень важная дата для жителей всего земного шара, и в частности, для нас, россиян, поэтому я не мог сегодня не присутствовать здесь. Пришёл по зову сердца почтить память воинов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны», - поделился с «Комсомолкой» руководитель клуба «Исток» Георгий Ажисантов.

В числе собравшихся представители разных организацийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Добавим, что 22 июня 1941 года - одна из самых трагичных дат в истории нашей страны. Это день начала Великой Отечественной войны, которая длилась почти четыре года и унесла жизни 27 миллионов советских людей.

22 июня 1941 года - одна из самых трагичных дат в истории РоссииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Каждый год 22 июня вспоминают всех тех, кто погиб на войне: на фронте, в концлагерях, в тылу. В этот день на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги, а учреждения культуры и средства массовой информации исключают из программы развлекательные мероприятия и передачи.