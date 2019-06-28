2019-06-28T14:01:53+03:00
Общество

В Череповце спасатели в детском саду выловили 12 птенцов чаек

Всех их выселили за город
Иван Чухнин
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В Череповце вновь произошел инцидент с чайками. Спасателей вызвали в детский сад: там птицы нападали на детей.

Инцидент произошел 27 июня в детсаде №6, что на Северном шоссе, 25.

Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца.

Заведующая учреждения по телефону сообщила спасателям, что взрослые чайки напали на детей, существует угроза здоровью воспитанников учреждения.

Спасатели отправились на место, вооруживших сачками. Им пришлось отлавливать весь выводок: взрослые птицы защищали свое потомство.

— У нас впервые такой «урожай» — сразу 12 птенцов, — пояснил порталу Gorodche.ru директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев. — Чаек мы ловим обычным сачком. В лесополосу вывезли и птенцов, и чайку. Вывозим мы их обычно в Зеленую рощу.

Подобный случай был 10 июня на улице Вологодской у жилого дома. Еще ранее спасатели снимали гнезда с крыши здания черерповецкого детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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