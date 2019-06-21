Появились фото и видео с места ДТП на улице Чернышевского

Ждать сотрудников ГИБДД для оформления аварии на жаре пришлось около часа.

У БВВ Х-5 разбит капот.Фото: Иван Чухнин

Как сообщала "Комсомолка", 21 июня около 12:30 произошла авария.

Из-за нее движение на главной магистрали Вологды - улице Чернышевского, ограничено.

Четыре автомобиля, ехавшие в попутном направлении - от центра, столкнулись перед перекрестком улиц Чернышкевского - Гоголя. Среди них - автомобиль Опель Астра, работающий на Яндекс-такси.

Тойота Лэнд Крузер оказалась тем самым "паровозом".Фото: Иван Чухнин

Вероятно, одна из автомашин, черная Тойота Ленд Крузер затормозила, а остальные находились на слишком маленьком расстоянии, что водители не сумели затормозить.

У всех иномарок, в том числе БМВ Х-5, Шевроле Круз, серьезные кузовные повреждения.