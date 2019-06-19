В Вологде снесен памятник "Я люблю Паклю"

В 6-м микрорайоне Вологды исчез арт-объект "Я люблю Паклю". Микрорайон остался без достопримечательности 19 июня.

Напомним, знак " Я люблю Паклю" появился в начале апреля 2019 года на месте снесенной стелы советских времен.

Арт-объект на свои средства установил депутат гордумы Михаил Тихомиров. Неформальное название микрорайона, которое было в обиходе не у одного поколения вологжан, почему-то вызвало бурю страстей. Многие неодобрительно отнеслись к увековечиванию городского фольклора. Им показалось, что надпись унижает и оскробляет жителей микрорайона.

Как сообщил Михаил Тихомиров порталу «Город Во», он намерен оперативно восстановить знак - уже к ближайшим выходным.

Однако в надпись он внесет коррективу: "с учетом мнения общественности надписи «Пакля» на арт-объекте не будет. Неформальное название будет заменено на «Я люблю 6-й микрорайон».

В посте в Фейсбуке, где депутат сообщает о корректировке текста, появились возмущенные записи тех, кому "Я люблю Паклю" нравится.

Оставил свое мнение и бывший кэвээнщшик Александр Торопов. Кстати, нынче он крупный областной чиновник. Он, в частности, написал:

Александр Торопов Михаил, надо было выселить этих оскорбленных граждан.

И не приминул обозвать всех инакомыслящих нецензурно.

К слову, именно этого чиновника заподозрили в написании нецензурного слова на машине инвалида. Извинений он так и не принес.