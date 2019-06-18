2019-06-18T15:00:55+03:00
Общество

Новый детский сад в Вологде сдадут в коце июня

Подрядчик работает с опережанием графика
Иван Чухнин
Поделиться:
Новый сад появился на улице Осановской.Новый сад появился на улице Осановской.Фото: администрация города Вологды
Изменить размер текста:

Детский сад в Осановском проезде в Вологде построен. Сейчас его оснащают мебелью и оборудованием.

Как этом сообщает пресс-служба администрации Вологды, детсад на 250 мест находится в финальной стадии строительства. Практически идет благоустройство территории.

Напомним, подрядчик взял на себя повышенные обязательства - сдать объект в конце июня - на месяц раньше срока, указанного в договоре.

На объекте побывал Мэр Вологды Сергей Воропанов.Как пояснил директор компании- подрядчика Игорь Цветков, общая готовность объекта порядка 90 %. Начата уборка помещений на верхних этажах здания. На объекте работает около 60 человек. Сейчас производится установка малых архитектурных форм и асфальтирование территории.

Мэр Сергей Воропанов проинспектировал ход работ. Фото: администрация города Вологды

Мэр Сергей Воропанов проинспектировал ход работ.Фото: администрация города Вологды

Садик рассчитан на 11 групп, в том числе три группы для детей ясельного возраста - в них теплые полы.

Согласно проекту, в здании расположены спортивный и музыкальный залы, бассейн, комнаты логопеда и психолога.

На объект завезли первую мебель - кроватки. Фото: администрация города Вологды

На объект завезли первую мебель - кроватки.Фото: администрация города Вологды

Сейчас начинается монтаж оборудования для пищеблока. Готовить здесь будут на пароконвектоматах - это позволит сделать блюда разнообразными и полезными.

У садика уже есть название и номе. Он станет отдельным дошкольным учреждением № 118 «Звездочка».

Так что космическая тематика широко используется в оформлении.

Над этим работают художники.

Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил интенсивный ход работ на объекте:

В здании заканчиваются внутренние отделочные работы. Фото: администрация города Вологды

В здании заканчиваются внутренние отделочные работы.Фото: администрация города Вологды

- Степень готовности детского сада достаточно высокая. У меня есть уверенность, что подрядчик успеет выполнить все работы к концу июня, и перед Днем города мы официально введем детский сад в эксплуатацию, - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, по поручению и при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова 1 сентября должны принять детей сразу четыре новых дошкольных учреждения: на ул. Северной, Молодежной, Возрождения, в Осановком проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Без лифчика, но в респираторе: сибирячки оправдываются за скандальную фотосессию после сериала «Чернобыль»
В «Инстаграме» девушки обозначили, что кадры сняты в Припяти, хотя съемки прошли в Новосибирске. Люди, которые в 1986 году реально были в зоне отчуждения, называли эти фотографии «плясками на кладбище»
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Новости 24
В Череповце несовершеннолетним нельзя алкоголь, табак и ходить на пляж
В Вологде жгут сараи
Анна Семенович отравилась в Вологде вареным языком
Блогерша из Грязовца блеснула на программе "Давай поженимся!"
Череповчанин выкинул жену с балкона
Череповчане проехались на такси за 14 тысяч рублей
В Череповце спасатели разбудили продавщицу
Житель Никольска познакомился с череповчанкой и зарезал ее
Энергетический коллапс пережила Вологда
Вологодские полицейские конфисковали 86 литров алкоголя
"Дэу Нексия" въехала под грузовик в Череповце
В Череповце найдена плантация конопли
В Череповце из окна гостиницы выпал постоялец и погиб
В Череповце начнут выпускать витаминизированную молочную продукцию
Ночью в Вологде рисуют разметку за 3 миллиона рублей
Из-за некачественного лосося оштрафовали вологодскую фирму
В Вологде снова пройдет Voices
В Вологде орудовали мебельные мошенники
Крайне жестокое убийство на вологодской трассе - пенсионера сожгли прямо в машине
В Вологде из-за отключения электричества отключилось радио, интернет, светофоры
В Вологде ночью сожгли несколько дорогих иномарок
В Череповце судят пьяного водителя-рецидивиста, катавшегося по кладбищу
На обходе Вологды временно изменили движение транспорта
Вологжане потеряли за день 300 тысяч на элементарной банковской схеме
Танцы на капоте: череповчанка повредила ретро-автомобиль
Иван Поздняков будет защищать права вологодских пенсионеров
Гран-при фестиваля "Город ремесел" получила работа Марии Медковой и ее 20 учениц
Вологодские вузы опубликовали количество бюджетных мест
В Череповце горел "Магнит"