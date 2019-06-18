Новый детский сад в Вологде сдадут в коце июня
Детский сад в Осановском проезде в Вологде построен. Сейчас его оснащают мебелью и оборудованием.
Как этом сообщает пресс-служба администрации Вологды, детсад на 250 мест находится в финальной стадии строительства. Практически идет благоустройство территории.
Напомним, подрядчик взял на себя повышенные обязательства - сдать объект в конце июня - на месяц раньше срока, указанного в договоре.
На объекте побывал Мэр Вологды Сергей Воропанов.Как пояснил директор компании- подрядчика Игорь Цветков, общая готовность объекта порядка 90 %. Начата уборка помещений на верхних этажах здания. На объекте работает около 60 человек. Сейчас производится установка малых архитектурных форм и асфальтирование территории.
Мэр Сергей Воропанов проинспектировал ход работ.Фото: администрация города Вологды
Садик рассчитан на 11 групп, в том числе три группы для детей ясельного возраста - в них теплые полы.
Согласно проекту, в здании расположены спортивный и музыкальный залы, бассейн, комнаты логопеда и психолога.
На объект завезли первую мебель - кроватки.Фото: администрация города Вологды
Сейчас начинается монтаж оборудования для пищеблока. Готовить здесь будут на пароконвектоматах - это позволит сделать блюда разнообразными и полезными.
У садика уже есть название и номе. Он станет отдельным дошкольным учреждением № 118 «Звездочка».
Так что космическая тематика широко используется в оформлении.
Над этим работают художники.
Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил интенсивный ход работ на объекте:
В здании заканчиваются внутренние отделочные работы.Фото: администрация города Вологды
- Степень готовности детского сада достаточно высокая. У меня есть уверенность, что подрядчик успеет выполнить все работы к концу июня, и перед Днем города мы официально введем детский сад в эксплуатацию, - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, по поручению и при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова 1 сентября должны принять детей сразу четыре новых дошкольных учреждения: на ул. Северной, Молодежной, Возрождения, в Осановком проезде.
ИСТОЧНИК KP.RU