В Вологде выступит всемирно известный хор Мариинского театра

В Вологде выступит знаменитый хор Маринского театра.

Концерт пройдет в рамках фестиваля "Лето в Кремле".

Уже более двух столетий Мариинский театр является музыкальным центром не только нашей страны, но и мира. В стенах театра формировалась русская вокальная школа, прославленная огромным множеством великолепных певцов, среди которых Осип Петров, Дмитрий Смирнов, Федор Стравинский, Леонид Собинов, Медея и Николай Фигнеры и, конечно, Федор Шаляпин – вокалист, художник и актер в одном лице.

Широко известен в России и за границей Хор Мариинского театра. Красивое и мощное звучание, богатая звуковая палитра – качества, отмеченные музыкальными экспертами и публикой. Сегодня он является одним из ведущих хоровых коллективов с репертуаром, в котором свыше 60 русских и зарубежных опер.

Для вологжан знаменитый коллектив выступит совместно с cолистами Мариинского театра под руководством дирижера – главного хормейстера Мариинского театра, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации Андрея Петренко. Вместе с балетными труппами, хоровыми коллективами и симфоническими оркестрами Санкт-Петербурга маэстро посетил более 20 стран мира, неоднократно проводил международные мастер-классы с иностранными студентами.

Любовь к оперному жанру объединит на сцене Хор и cолистов Мариинского театра, Городскойcимфонический оркестр (Череповец) и Камерный оркестр Вологодской филармонии, и слушатель сможет насладиться шедеврами оперной классики в исполнении именитых артистов.

Концерт пройдет в Констинсторском дворике Вологодского кремля 4 июля. Начало в 19:00.

12+