Потребность помогать

14 июня во всём мире отмечается День донора крови. Празднику уже 14 лет. Он приурочен ко дню рождения австрийского врача, химика и иммунолога Карла Ландштейнера. Учёный стал первым исследователем в области иммуногематологии. В 1930 году он получил Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.

Сегодня День донора крови проводится в 193-х странах ООН. Основная цель акции – выразить благодарность донорам, которые безвозмездно сдают свою кровь для спасения жизни других людей.

«Комсомолка» познакомилась с почётным донором России Алексеем Кассиным, на счету которого более 200 визитов на станцию переливания крови. Он рассказал, как и для чего начал сдавать кровь, а ещё Алексей Анатольевич поделился воспоминаниями о поездке на Донбасс и в Краснодарский край после произошедшего там наводнения. По итогам 2014 года мужчина включен в «Золотую книгу Вологды» как один из лучших волонтёров России.

Первый раз кровь Алексей Кассин сдал, когда служил в армииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Алексей Анатольевич, расскажите, когда вы сдали кровь в первый раз?

- Впервые я сдал кровь в армии в 1987 году. Я служил в инженерно-строительных войсках, мы находились в Германии. И там произошёл несчастных случай – несколько наших сослуживцев пострадали в результате обрушения бетонных перекрытий. Мы пошли сдавать кровь для товарищей всем подразделением.

Почему вы решили стать почётным донором?

- Я не могу сказать, что я с первого раза сразу решил стать почётным донором. Нет. После того случая в армии, я достаточно долго не сдавал кровь вообще. Был длительный перерыв. Возобновился процесс уже в зрелом возрасте, когда мне было уже больше 30 лет. Я решил стать участником экспериментальной группы по антистафилококковой сыворотке. Врачи набирали людей для того, чтобы ввести им в кровь адсорбированный стафилококковый анатоксин, чтоб потом получить у них антистафилококковую плазму крови. Она используется для создания препаратов, которые предотвращают заражение ребёнка в утробе матери очень опасными стафилококковыми инфекциями. Мне хотелось помочь, потому я вошёл в эту программу. Данная процедура достаточно опасна для донора, был определённый риск, но мне было это интересно. Находясь в экспериментальной группе, я сдавал плазму раз в две недели. Это продолжалось в течение года. После выхода из программы я стал сдавать кровь просто для интереса. Сначала хотел до сотни раз дойти и остановиться, но продолжил посещать станцию переливания. Потом как-то само собой дошло до 200 раз. Два года назад я стал почётным донором.

На счету почётного донора более 200 визитов на станцию переливанияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Сколько всего донаций у вас на счету?

- Общее количество - 227, из них 20 раз я сдавал кровь, 4 раза – тромбоциты и 203 – плазму. Если прибавить к этому все обследования, которые я проходил, то всего 240.

В настоящее время вы продолжаете сдавать кровь или плазму?

- Сейчас хожу на станцию переливания гораздо реже и сдаю только кровь. Дело в том, что при плазмаферезе ставят большие иглы, когда часто сдаёшь плазму, вены как бы «уходят» и процедуру сложно выполнять. И врачи мне порекомендовали реже сдавать. Но буду продолжать, пока врачи не отведут от кроводачи.

По мнению Алексея Кассина, донорство - это путь ко второй молодостиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Насколько я знаю, вы были на Донбассе в 2014 году.

- Да, я туда ездил. Я часто сижу в интернете и читаю новости. Естественно, не мог пропустить события, которые происходили на Донбассе. В 2014 году я решил туда поехать, чтобы помочь братскому народу. Я вступил в ополчение и получилось так, что попал в самую гущу событий. У меня был позывной «Вологда». Мы были на блокпостах, принимали участие в боевых операциях, в том числе в обороне города Славянска. Я дослужился до командира роты разведки батальона «Кальмиус», был парламентёром при обмене пленными. Тогда нам удалось вытащить 36 наших ребят. В 2015 году мне довелось быть в гуманитарном конвое общественного движения «Спаси Донбасс».

В 2014 году мужчина побывал на Донбассе

Ещё вы успели побывать в Краснодарском крае после наводнения…

- Это был 2012 год. Я был волонтёром в течении трёх месяцев. К донорству, как вы понимаете, это не имеет никакого отношения. Кровь тогда не требовалась, нужны были рабочие руки, поэтому я и поехал, чтобы помочь.

В настоящее время Алексей Анатольевич сдаёт только кровьФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Я так понимаю, что помогать другим для вас привычное дело. Расскажите, в каких акциях вы ещё участвовали?

- Стараюсь по возможности не оставаться в стороне, когда кому-то нужна помощь. Мы с единомышленниками создали группу по поиску пропавших людей в Вологодской области. Совместно с полицией и МЧС искали «потеряшек». В 2016 году мне довелось в составе благотворительного фонда «Купола» заниматься строительством дома для детей с аутизмом. В настоящее время куда позовут, там я и работаю.

Алексей Анатольевич является участником многих добровольческих акций

Что бы вы пожелали донорам?

- Хочу пожелать всем – сдавайте кровь. Вообще сдача крови полезна для человека – это факт. Я не выгляжу на свой возраст, мне никто не даёт 50 с лишним лет. Я считаю, что это как раз благодаря донорству. Ведь за счёт этого кровь постоянно обновляется и повышается сопротивляемость организма к различным инфекциям. Особенно полезно сдавать кровь как раз в моём возрасте, потому что это путь ко второй молодости и долголетию. А вообще желаю здоровья! Донорам рекомендую кушать яблоки, поскольку в них много железа, они способствуют повышению гемоглобина.