У школы №5 Вологды реконструируют стадион

В Вологде стартовали работы в рамках проекта «Народный бюджет ТОС».

С начала недели кипит работа на территории школы № 5, что на улице Пирогова, 26. На средства проекта «Народный бюджет ТОС» здесь реконструируется школьный стадион.

Согласно проекта реконструкции, здесь будут оборудованы беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, турники, а также участок для сдачи норм ГТО.

На выполнение задуманного потребуется менее двух месяцев.

Заказчиком выступает "Учсервис".

- На площадке будет трудиться порядка 10 человек, экскаватор, асфальтоукладчик и катки, - сообщил директор «Учсервис» Игорь Владимиров.

Проект является инициативой ТОС «Центральный». Его одобрило большинство местных жителей в день единого голосования 1 декабря 2018 года. Из бюджета выделено 1,5 млн рублей. На обновленном стадионе будут заниматься не только ученики школы № 5, но и жители микрорайона.

- В нашей школе давно была мечта - возродить стадион, чтобы он соответствовал всем нормам. И теперь это стало возможным благодаря такому проекту и поддержке городских властей . Со стороны депутатского корпуса, хочу отметить, будем осуществлять контроль за ходом работ. Все заинтересованы в том, чтобы выделенные средства работали на благо вологжан, - подчеркнула директор школы № 5, депутат Вологодской городской Думы Светлана Разина.

«Проект очень нужный и интересный, и мы как активисты ТОС готовы участвовать в контроле за его воплощением. В виду заинтересованности жителей микрорайона в качественном воплощении идеи обновления стадиона будет создана инициативная группа в соцсети, в которой будут обозначены все этапы работ», - отметил председатель ТОС «Центральный» Андрей Шамбер.

Напомним, проект «Народный бюджет» уже несколько лет реализуется на территории Вологодской области по решению Губернатора Олега Кувшинникова. В этом году к нему впервые присоединилась Вологда, с такой инициативой выступил Мэр города Сергей Воропанов. Это дает жителям возможность активно участвовать в развитии городских территорий, воплощать в жизнь проекты, которые максимально востребованы в том или ином микрорайоне. Для реализации проекта «Народный бюджет ТОС» из бюджета Вологды было выделено 36 млн рублей, которые распределили между ТОСами в зависимости от количества людей, проживающих на территории. На воплощение своей инициативы ТОСЫ получили от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Все инициативы прошли масштабное общественное обсуждение в своем микрорайоне при активном участии кураторов из числа заместителей Мэра, общенародное голосование, а также оценку экспертов Общественного совета. Всего этим летом Вологды в рамках «Народного бюджета ТОС» предстоит реализовать 37 проектов в разных микрорайонах областной столицы. В большинстве своем это благоустройство детских и спортивных площадок, установка освещения, ремонт подходов к школам и так далее. По всем объектам уже определены исполнители работ. В настоящее время проводятся встречи городских властей, подрядчиков и представителей ТОС, чтобы уточнить все детали предстоящих ремонтов. Контроль за работами на всех этапах в рамках проекта будут осуществлять как представители Администрации, депутаты, так и сами общественники, местные жители.

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