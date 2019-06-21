В Череповце прошел 61-выпуск офицеров из училища радиоэлектроники

В Череповце состоялся выпуск военного училища. Офицеры прошли маршем по площади Металлургов.

Этот выпуск для Череповецкого высшего военного училища радиоэлектроники имени Жукова - 61-й.

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Всего за 61 год из училища выпущено более 14 500 офицеров, более 30 выпускников стали генералами, более 500 награждены орденами Советского Советского Союза, один стал Героем Российской Федерации..

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Молодых офицеров присутствовали официальные лица и почетные гости.

Под флагом России и знаменем училища выпускникам вручили дипломы и присвоили офицерские звания. В этом году пятеро выпускников окончили вуз с золотой медалью, 31 — с красным дипломом.

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Проходя маршем по площади Металлургов, курсанты по традиции подбросили в небо монеты.