В Череповецком госуниверситете - рекордное количество бюджетных мест

В Череповецком государственном университете, опорном вузе региона, стартовала приемная кампания.

В текущем году, кроме прочего, в университете рекордное количество бюджетных мест.

Слева направо - ответственный секретарь приемной комиссии Елена Петрова, ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев, победитель культурно-просветительского конкурса «Верещагинские каникулы» Фёдор Тарасов.

По словам ректора ЧГУ Дмитрия Афанасьева, в течение всего года университет работал со школьниками Череповца, районов области, ряда регионов и даже зарубежных стран. Вот что он сказал:

«Мы хотим подобраться к цифре 2 тысячи на приеме. Это очень серьезная задача. ЧГУ является единственным ВУЗом региона, который устойчиво повышает количество студентов на протяжении последних пяти лет. Это значит, привлекательность его образования растет, портфель наших программ, которые мы открываем, ежегодно увеличивается. Национальные проекты также поддерживаются трансформацией портфеля программ».

Традиционные программы обучения тоже претерпевают изменения – их приближают к международным стандартам и актуальным запросам рынка труда. В их числе – внедрение педагогических инноваций. Например, образовательный процесс, построенный на проектном обучении – создание реальных продуктов, в которых нуждается современная Россия.

Абитуриенты на пресс-конференции, посвященной началу приемной кампании ЧГУ.

«Второе – это индивидуализация образовательной траектории. Понимая, что запросы студентов различны, мы внедряем возможность выбора части предметов, так называемых элективов. Студент сам может влиять на свою образовательную траекторию, получая стабильное ядро знаний и вместе с тем выбирая предметы, исходя из своих интересов и потребностей. Третий принцип – кроссдисциплинарность, когда основной прогресс достигается на границе объединений различных направлений», - пояснил ректор.

В связи с этим список направлений подготовки пополнился новым направлением подготовки:

Обучаться в магистратуре НПО направлению «Дизайн» можно теперь по профилю «Графический дизайн».

Среди новых образовательных программ, реализуемых уже в рамках существующих направлений: прикладная математика и информатика (магистратура) профиль «Интеллектуальные системы и технологии»;

Строительство (бакалавриат и магистратура), профиль «Промышленное и гражданское строительство»;

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (бакалавриат), профили «Дошкольное образование. Дополнительное образование»;

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (бакалавриат), профили «Начальное образование. Организация внеклассной работы»;

Физическая культура (бакалавриат), профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»;

Физическая культура (магистратура), профиль «Физическая культура в среднем и высшем образовании»;

Общественное здравоохранение (магистратура), профиль «Организация и логистика сестринских услуг».

«Мы всегда можем подобрать программу по тому, чего хочется абитуриенту, дать совет. В этом смысле мы рассчитываем, что каждый пришедший к нам с подачей документов найдет выбор, который удовлетворит его и даст толчок для будущего профессионального становления», - подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

Победитель культурно-просветительского конкурса «Верещагинские каникулы» Фёдор Тарасов с 8 класса начал принимать активное участие в различных мероприятиях ЧГУ. В 10 классе принял решение, что хочет учиться в опорном ВУЗе области.

«Вчера пришли последние результаты ЕГЭ, собираю справки, получаю аттестат и бегом – в приемную комиссию, - улыбается школьник, - Я давно определился с направлением, это «Промышленное и гражданское строительство», буду продолжать семейное дело».

Что касается бюджетных мест, по словам ответственного секретаря приемной комиссии Елены Петровой, в этом году в ВУЗ ведется набор на рекордно-большое количество бюджетных мест. Их количество составляет 1127. Для сравнения, в 2018 году их было 991. Самое большое - на направлениях «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Биология». Внебюджетных же мест порядка тысячи.

«Наиболее ярким новшеством правил приема в этом году является то, что для льготных категорий абитуриентов снято ограничение по количеству образовательных программ и ВУЗов, в которые они могут поступать. Теперь наравне со всеми они могут подать заявления в 5 ВУЗов на 5 направлений подготовки. В прежние годы они имели право подать заявление и участвовать в конкурсе только в один ВУЗ и на одну образовательную программу», - пояснила Елена Петрова.

Еще одним приятным подарком от Министерства образования ответственный секретарь приемной комиссии назвала увеличенное количество бюджетных мест на гуманитарные направления подготовки: «Реклама и связи с общественностью», «Физическая культура», «Лингвистика», «Туризм», «История» и другие.

Прием документов в ЧГУ от всех поступающих на очную форму обучения начнется 20 июня и завершится 26 июля.

Для поступающих на заочную форму обучения прием документов продлится до августа.

Автор текста, фото - Анна Баклемищева.