В Вологодской областной больнице прошел праздник, посвященный Дню медицинского работника

Фанфары, цветы, награды, улыбки, чествование ветеранов и лучших по профессии - это все было на празднике, посвященном Дню медицинского работника, прошедшего в Вологодской областной клинической больнице.

За минувший год в поликлинику ВОКБ зарегистрировано более 100 тысяч обращений, около 30 тысяч вологжан было пролечено в стационаре, в областном роддоме появилось на свет около 3000 малышей.

Коллектив "Птица счастья".

- Вдумайтесь - это огромные цифры. Это жизни, здоровье, удовлетворение качеством жизни тысяч и тысяч жителей нашего региона. И все мы к этому причастны. Во всем этом - ваша квалификация, частичка души. Спасибо огромное, что вы выбрали эту профессию, этот сложный жизненный путь, который включает в себя огромный повседневный труд и бессонные ночи, - поздравил с профессиональным праздником своих коллег главный врач ВОКБ Дмитрий Ваньков. - Желаю всем вам находить, несмотря на все сложности, удовольствие в жизни и труде, ощущать ту особую атмосферу, когда все получается. Желаю, чтобы у вас всегда было чувство локтя и чувство радости.

Дмитрий Витальевич признался, что только в первые пять лет после окончания института он пару раза задумывался о смене деятельности. Но потом к этому вопросу не возвращался из–за четкого понимания правильности выбранного пути:

- Ведь не секрет, что самое большое удовлетворение мы испытываем, когда смогли помочь тяжелому пациенту, который остался жив вопреки сложившимся обстоятельствам.

В своем поздравлении представитель департамента здравоохранения Вологодской области Галина Смирнова сказала:

Представитель департамента здравоохранения Галина Смирнова вручает Благодарность министра здравоохранения РФ Евгению Лаврову.

- Вологодская областная клиническая больница - это кузница кадров. И не зря почти все победители конкурсов профессионального мастерства, трудовые династии родом из областной больницы. Работать в ВОКБ – почетно и престижно. Недаром среди выпускников школ, поступающих в медицинские вузы, желающих получить целевое направление именно от областной больницы – большая часть.

Она рассказала, что учреждение ждут большие изменения: модернизация, реконструкция зданий, закупка нового, современного оборудования, будет продолжаться повышение квалификации кадров.

В преддверии праздника в учреждении проводился конкурс «Лучший врач Вологодской областной клинической больницы». Результаты озвучил заместитель главного врача по хирургии Александр Сайгушев. В числе призеров – врач-акушер, зав. родовым отделением Валентина Смирнова и врач-травматолог, зав. травматологическим отделением Сергей Наволоцкий. Победителем конкурса стал врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Иван Барашков.

Лучшим врачом ВОКБ стал врач-кардиолог Иван Барашков.

Поздравил медработников и вручил почетные грамоты и и.о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области Максим Трусов.

И.о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области Максим Трусов вручает грамоту врачу- неврологу Ольге Чекиной.

Лучшим из лучших работникам были вручены заслуженные награды. Добрые слова прозвучали в адрес ветеранов, которые отдали больнице все знания, опыт, силы, заложили лучшие традиции одного из самых крупных медицинских учреждений области.

Для собравшихся звучали песни, исполнялись танцы. Концерт при поддержке Вологодского областного колледжа искусств был подготовлен силами коллектива, в том числе детьми работников, которые, как показывает практика, все чаще выбирают профессию родителей. А это еще одна, и, пожалуй, самая высокая оценка даже не труда, а образа жизни людей, которые выбрали себе судьбой медицину.

Фото Людмилы Гербер.