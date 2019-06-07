Совместная выставка трёх авторов открылась в Вологде

Совместная выставка трёх авторов открылась в арт-галерее «Красный мост». Два вологодских мастера Александр Пестерев и Иван Беляев объединились с московским художником и дизайнером Денисом Трусевичем и создали общий проект, посвящённый женщине, называется который «Она.Трилогия». Открытие выставки состоялось в четверг, 6 июня.

На церемонии открытия - аншлагФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Три совершенно разных автора, но с другой стороны их всё-таки объединяет одно – это любовь к женщине. Не случайно и выставка так называется «Она.Трилогия». Это три прочтения женской сущности, женского начала, созданные в разных техниках и разными художниками», - пояснила директор арт-галереи «Красный мост» Людмила Коротаева.

Церемония открытия выставки прошла 6 июняФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Как рассказали авторы выставки, идея её создания возникла больше года назад. Вообще друг с другом художники знакомы не так давно. Например, Иван Беляев сначала узнал работы Александра Пестерева, а потом и самого мастера.

На выставке работы мастеров эффектно дополняют друг другаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Дело в том, что работы Александра Пестерева очень сильно на меня повлияли, я считаю, что материал для себя я открыл во многом благодаря ему. Я много лет смотрел на его работы, особенно на живопись. Мы познакомились два года назад и пообщались вживую. И уже тогда возникло понимание того, что мы, действительно, во многом совпадаем», - вспоминает Иван Беляев.

У каждого автора получилась целая серия новых работФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Примерно в то же время Александр Пестерев познакомился с Денисом Трусевичем.

«Мне очень понравился художник Саша Пестерев. Мы с ним познакомились и стали друзьями. И подумали, как бы было неплохо сделать какую-то выставку вместе. К нам пришёл Иван Беляев и мы решили сделать её втроем. Мы взяли самую вечную тему и попробовали её в очередной раз. Женщина всегда загадочная, нам хотелось это передать каким-то образом. В течение года мы работали, мы думали, экспериментировали», - рассказал корреспонденту КП Денис Трусевич.

Выставка стала экспериментальной площадкойФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В результате у каждого автора получилась целая серия новых работ, посвященных женщине. Московский гость представил на выставке свои фотографии и вариации в стиле видео-арт, Александр Пестерев – графику и живопись, Иван Беляев – керамику.

Иван Беляев сделал серию объектов из глиныФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«По началу, конечно, было трудно представить, что у нас может получится. А сейчас я смотрю и понимаю, что получилось нормально, все работы разные. Денис Трусевич такой воздушный, а я немножко бирюк. Иван Беляев такой философичный. Он делал в основном вазы, а сейчас попробовал создать объекты. Идея была, чтобы у нас появился симбиоз. Вроде неплохо получилось», - рассуждает Александр Пестерев.

Публика пришла к единому мнению, что творческий эксперимент удалсяФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Этот диалог, который устроили Александр Пестерев, Иван Беляев и Денис Трусевич о женщине в керамике, пластике, бумаге, при помощи графики и даже очень интересного видео-арта, стал своего рода экспериментальной площадкой. Кстати, видео-арт в Вологде как часть экспозиции практически никогда не выставлялся, мы сделали такую первую попытку. У нас было желание показать сочинение разных художников на заданную тему. И мне кажется, эта заданная тема им по-своему удалась», - рассказывает Людмила Коротаева.

Денис Трусевич представил вариации в стиле видео-артФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Желающих посмотреть новую выставку и пообщаться с её авторами оказалось довольно много. И большинство гостей на церемонии открытия – представительницы прекрасного пола. Как успели заметить искусствоведы, каждая женщина обязательно найдёт среди представленных работ свой портрет, что-то близкое именно ей.

Выставка будет работать до конца летаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Все гости пришли к единому мнению, что творческий эксперимент удался. Стоит добавить, что выставка «Она.Трилогия» будет работать до первого сентября.