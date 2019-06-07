Умер профессор, бывший ректор политеха Александр Шичков

27 января Александру Шичкову, которого многие помнят как ректора Вологодского политехнического института, исполнилось 85.

Как написал в тот день его коллега Сергей Щекин, "Он очень любит научные конференции, дискуссии, обсуждения, поэтому на свой день рождения организовал конференцию с участием генеральных директоров крупнейших заводов Вологды. Он пишет и публикует статьи на английском языке, он играет в большой теннис, он, как и я, пьет водку с пивом, его студенты защищают курсовые на английском языке, у него чистый и ясный взгляд на мир, свежее чувство юмора, он ездит на японской машине, у него много энергии и идей. Мы с моим неизменным соавтором Масловой Н.Н. выпустили к юбилею книгу, где много воспоминаний людей и много фотографий. Говоря о Шичкове А.Н., слово "много" надо повторять много раз..."

Книга, выпущенная к юбилею, назвывается "Судьбой дарованные встречи. Биография продолжается".

Второе ее название: "Александр Николаевич Шичков. Инженер. Ученый.Педагог. Человек." вышла ограниченным тиражом.

Сегодня появилось сообщение, что Александра Николаевича не стало.

Появился краткий список его дел и заслуг. В нем говорится, что Александр Николаевич – заслуженный деятель науки и техники, доктор технических и экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления инновациями и организации производства Вологодского государственного университета, первый ректор Международной и Российской инженерных академий, академик Международной академии теории и практики организации производства.

Александр Николаевич возглавляя Череповецкий филиал Северо-Западного

политехнического института, а затем политехнический институт в Вологде.

У него - огромное количество учеников и последователей.

По инициативе Александра Шичкова, ректора

Вологодского политехнического института, были

построены социально-значимые объекты для сотрудников и

студентов вуза, для горожан. Так в Вологде появились стадион «Политехник», санаторий-профилакторий, столовая на 220 мест, возведенная студотрядом института за

счет средств ВОМЗ, и здание институтской библиотеки, работы на котором

профинансировало предприятие «Вологдамелиорация». Все эти объекты

функционируют в университете и сегодня.

По результатам исследований, проведенных Александром Шичковым,

опубликованы монографии, учебные пособия и статьи, созданы патенты.

За время работы в университете Александром Николаевичем

было опубликовано более 450 научных и учебно-методических работ.

Профессор Александр Шичков был награжден орденом «Знак Почета»,

серебряными медалями за достигнутые успехи в развитии народного

хозяйства СССР, был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель

науки и техники РФ» и других наград.