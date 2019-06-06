Белозерск приглашает гостей на фестиваль "Белозерские снетки"

«Белозерские снетки» - фестиваль в честь маленькой рыбки, со своим особенным вкусом и запахом свежего огурца, пройдет 7 и 8 июня в Белозерске. Впервые фестиваль «Белозерские снетки» прошёл в прошлом году. Планируется, что он будет ежегодным.

Гостей ждут музеи, где подготовлены специальные программы. Гурманов привлечет дегустация рыбных блюд и выпечки.

Музей Белого озера подготовил для участников квест-игру «Мал сребреник, да дорог». Игра завершится угощением.

Центр ремёсел и туризма представит программу «Рыбка вкуса огурца». Новые знания об обитателях озера и блюдах из рыбы удивят многих.

Музей «Традиционные лодки Белозерского края» порадует новыми экспонатами. Ждет гостей и музей «Русская изба».