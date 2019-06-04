2019-06-04T17:46:03+03:00
Общество

Женщина-опекун, бросившая в Ярославской области сироту, находится на подписке о невыезде

Расследование дела продолжается
Иван Чухнин
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Девочка не приспособлена к самостоятельной жизни. Фото сайта Город Че.Девочка не приспособлена к самостоятельной жизни. Фото сайта Город Че.
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В Ярославле общественники нашли 18-летнюю девочку-сироту, которую привезла из Череповца приемная мать, сняла ей жилье на два месяца, оставила немного денег и уехала.

Ярославские общественники забили тревогу. Одним из предположений было то, что приемная мать могла завладеть деньгами, принадлежащим девочке.

У девушки есть психические отклонения, и она не может долго оставаться без поддержки.

В итоге девочку вернули в Череповец, было возбуждено уголовное дело по нарушению прав детей в семье опекуна.

В СМИ прозвучали обвинения опекунов в жестоком отношении к детям - женщина на попечении имела нескольких сирот.

Еще одно дело было принято к производству по факту мошеннического хищения денежных средств девочки в сумме около 900 тысяч рублей, которые опекун присвоила себе.

Об этом рассказывал портал Город Че.

После огласки в СМИ деньги женщина, которая, кстати, на хорошем счету у органов опеки, вернула на счет девушки.

Сейчас опекун находится на подписке о невыезде.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в аппарате следственного управления, сообщает оегиональная пресс-служба СУ К РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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