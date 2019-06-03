2019-06-03T17:04:35+03:00
Общество

У Дом дяди Гиляя появились потомки

Об этом рассказали домочадцы
Иван Чухнин
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Фото из группы "Дом дяди Гиляя" ВКонтакте.Фото из группы "Дом дяди Гиляя" ВКонтакте.
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Елене Волковой, руководителю литературной резиденции Дом дяди Гиляя, позвонили из Петербурга сообщили, что хотели бы посмотреть дом № 15 по улице Чернышевского. Интерес путешественников к дому был неслучайным - это дом их предков.

- Вы из рода Паздзерских?! - история красивого дома с необычайными окнами здесь известна всем. Действительно, в Вологду ехали Кира Борисовна и ее сын Александр Владимирович. Хозяин дома Вацлав Адольфович Паздзерский имел младшую сестру Клару Адольфовну Паздзерскую, чьей внучкой и была Кира Борисовна.

То есть Кира Борисовна - внучатая племянница Вацлава Адольфовича - последнего владельца дома № 15. Но не только - и дома №17 по улице Чернышевского, ранее - Большой Архангельской.

Так что, чтобы встретиться с гостями, к домочадцам Дома дяди Гиляя (это дом на Чернышевского № 15) присоединились хозяева Дома с лилиями (дом №17) Герман и Лариса Якимовы, а также реставратор Владимир Новоселов и архитектор Владимир Лукин.

Интересно, что Кира Борисовна носит фамилию Якимова. Как и собственники Дома с лилиями.

Фото из группы "Дом дяди Гиляя" ВКонтакте.

Фото из группы "Дом дяди Гиляя" ВКонтакте.

Как выяснилось, после революции провизор-аптекарь Вацлав Паздзерский с семьей уехал в Польшу, на свою историческую родину, в город Быдгощ.

Разговоры о семье, о домах, которые сохранились несмотря ни на что, о том, как был отреставрирован Дом с лилиями и какова судьба Дома дяди Гиляя - говорить было о чём вчера еще незнакомым людям.

- Визит был стремительный, расставались тепло, обнялись, гости обменялись адресами и телефонами и обещали бывать в Вологде, - рассказала Елена Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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