Тотемское музейное объединение победило во всероссийском конкурсе "Интермузей-2019"

В Москве подвели итоги и наградили победителей всероссийского конкурса «Интермузей-2019», который прошел уже девятнадцатый раз.

Музейщики считают это основным событием года - в стенах центрального выставочного зала «Манеж» на форум собираются тысячи музейщиков.

В рамках конкурсной программы жюри рассмотрело 336 проектов от 213 российских музеев. В финальный отбор двадцати лучших проектов вошёл проект Тотемского музейного объединения «Школа музейного развития «За границами столиц».

В номинации «Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие» с тотьмичами соперничали такие музейные титаны, как Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ГМЗ «Петергоф» и Государственный Дарвиновский музей.

Тем не менее победа досталась вологжанам.

Награду директору Тотемского музейного объединения Алексею Новосёлову и ученому секретарю, куратору проекта Школы Марии Правдиной вручил начальник департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов. Как пояснили авторы проекта, школа музейного развития рассчитана на обучение сотрудников музеев из малых городов и сел страны.

Развитием музеев в небольших городах и селах в Тотьме занимаются уже трри года.

Ежегодно в октябре Тотьма принимает более 70 слушателей, с которыми в течение недели работают профессиональные эксперты, предлагающие актуальные музейные практики.

Речь идет о фондово-хранительской, научно-экспозиционной, музейно-педагогической деятельности, маркетинге, а также работе в соцсетях и привлечении грантов.

Школа работает уже три года, ее учениками стали 212 музейщиков страны.

Алексей Новосёлов: "Тренд на поддержку малых городов и сёл сейчас оформляется. Не воспользоваться возникающими шансами и сидеть у разбитого корыта, вздыхая от отсутствия денег - не наш вариант...

Напомним, ранее тотьмичи уже получали поддержку фонда Тимченко. Затем фонд Потанина предоставил десятимиллионный грант на обучение сотрудников малых музеев. И вот сейчас - жюри «Интермузея», состоявшее в основном из директоров крупных музейных комплексов страны, вновь выделило тотьмичей.

Напомним, победители во всех номинациях конкурса «Интермузей» получат денежные призы в размере 400 тысяч рублей.