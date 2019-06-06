2019-06-06T13:21:18+03:00
Происшествия

Тойота против автобуса 9 маршрута, грузовик протаранил Пежо и другие ДТП Вологодчины

Установившаяся жара может сказаться на дорожной ситуации
Иван Чухнин
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Автобусу пришлось высадить пассажиров прямо на проезжую часть.Автобусу пришлось высадить пассажиров прямо на проезжую часть.Фото: Иван Чухнин
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В Вологде 5 июня около 19 часов Тойота Камри протаранила автобус 9 маршрута. Авария случилась на перекрестке улиц Орлова и Мира. В результате пострадала иномарка - бампер у нее вылетел на 5-7 метров и валялся на проезжей части. Аварией проезд через перекресток был затруднен - тем более, был час пик.

Иномарка осталась без бампера. Фото: Иван Чухнин

Иномарка осталась без бампера.Фото: Иван Чухнин

6 июня около 19:30 на перекрестке улиц Кирова и Ленинградской грузовик Фотон врезался в Пежо. Заднее стекло иномарки было полностью разбито. Участники аварии, выставив знак аварийной остановки, ожидали приезда ГИБДД прямо на проезжей части.

Иномарка в один миг оказалась с выбитым задним стеклом. Фото: Иван Чухнин

Иномарка в один миг оказалась с выбитым задним стеклом.Фото: Иван Чухнин

Участники аварии дружно тусили прямо на проезжей части. Фото: Иван Чухнин

Участники аварии дружно тусили прямо на проезжей части.Фото: Иван Чухнин

В 10:30 у д. 67 на улице Металлургов в. Череповце произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем Митсубиси Лансер, совершил наезд на женщину 1976 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с травмами лечится амбулаторно.

За сутки инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 13 нетрезвых водителей. 5 июня в ДТП были травмированы 5 человек, зарегистрировано 49 ДТП с материальным ущербом, задержано 26 человек за рулем без прав.

По прогнозам специалистов, жара может сказаться на самочувствии водителей. Особенно осторожны должны быть те, у кого проблемы с сердцем и сосудами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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