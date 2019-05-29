Журналисты едва не утонули на лодке в Вологодской области

В Белозерском районе произошло ЧП: перевернулась лодка с людьми.

Проходило мероприятие по на озере Лозско-Азатского, что в районе деревни Гулино Белозерского района. На водоеме находится предприятие по выращиванию форели. Зарыбление садков и хотели запечатлеть журналисты.

Мероприятие было отнюдь не рядовым: на нем присутствовал высокий чин - заместитель губернатора области, курирующий сельское хозяйство и продовольственные ресурсы.

По нашей информации, на середину озера, к садкам, отправились две лодки. В одной из них находился заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков - именно по его приглашению журналисты отправились за информацией и "красивой картинкой".

На второй лодке находился специалист с мальками форели, а также четыре оператора ведущих СМИ региона.

Операторы начали работу, лодка накренилась, и все оказались в воде. Нужно сказать, что в Вологодской области только несколько дней были жаркими, вода стоит высокая и не успела прогреться.

То есть пять человек оказались в ледяной воде примерно в 20 метрах от берега.

Как выяснилось, операторы были без жилетов. Дорогостоящая техника - видеокамеры, телефоны, фотоаппараты - также оказалась в воде и пошла на дно.

Оператор ВГТРК - Вологда смог выбраться на берег с камерой в руках, но вероятней всего, она пришла в негодность.

Остальные с помощью второй лодки также оказались на берегу. К счастью, трагедии не произошло. Все были спасены, отделавшись стрессом и ледяной ванной.

На сайте областного правительства информации о произошедшем нет.

Очевидно, при съемках были нарушены правила безопасности.

Комментарии мы надеемся получить завтра.