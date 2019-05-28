В Вологде ученик начальных классов терроризирует одноклассников и учительницу

Запись из вологодской школы, появившаяся в интернете, взорвала общественное мнение.

Ученик в кадетской форме угрожает однокласснику, а затем и учителю. Стало известно, что это происходит на перемене в вологодской школе №3.

Как оказалось, это видео - лишь вершина айсберга. Школьник вел себя неуравновешенно не только в этот раз. По словам родителей одноклассников, мальчик мог брать чужие вещи, угрожать, оскорблять, драться. И видеокамеры в классе были установлены, чтобы получить какие-то доказательства такого поведения школяра. Потому что правда обычно оставалась на его стороне. Это связывают, в частности, с тем, что его дед - депутат областного парламента, и уже имел с учителем неприятный разговор, потому что та, якобы, посмела оговорить его внука.

Запись попала в руки следователей, и сейчас они пытаются разобраться в ситуации.

На видео ученик начальной школы сначала угрожает разбить голову однокласснику, приподнимает его парту так, что все предметы с нее падают на пол.

Когда школьнику замечание делает учитель, то агрессия переключается на нее. Он подходит к столу учителя, истерично выкрикивает угрозы, в том числе "Я вам сейчас голову сломаю!", а когда учитель встает, то толкает женщину рукой.

Как сообщает портал «ГородВо», в областном управлении следственного комитета проводится доследственная проверка по размещенному в СМИ сообщения о бездействии администрации школы, в котором учащийся дерется, оскорбляет школьников и педагогов, угрожая насилием.

Директор школы, к которой обращались родители, с просьбой оградить их детей от неуравновешенного мальчика, не отреагировала на жалобы родителей. Это связывают с тем, что она сама однопартиец деда-депутата. И тоже депутат - Вологодской городской Думы.

К слову, пока школьнику не исполнилось 15 лет, образовательное учреждение не может его отчислить ни при каких обстоятельствах.