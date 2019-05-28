В Вологде и Амстердаме: водители автобусов матерятся и не останавливаются на нужной остановке

Подросток вечером 26 мая возвращался из города домой. Водитель "с песнями" провез его мимо, да еще и пооскорблял. Мама 14-летнего школьника ждет, что водитель извинится перед ее сыном. Но тот явно не спешит.

Подросток около 21:00 сел в автобус маршрута №43 на остановке "Остров", что на улице Северной. Он возращался домой - семья каждый летний сезон живет в доме в Баранково, возле предпоследней остановки этого маршрута.

Из пассажиров школьник остался в автобусе один, при этом водитель, видимо, на правах старшего не стеснялся в выражениях: ему не нравилось, что школьник едет на дачи, в такое позднее время и он вынужден туда ехать.

В салон зашел пожилой пассажир, он пытался вступиться за школьника, но и он получил от водителя порцию ругани.

"Водитель выматерил моего сына и погнал автобус по маршруту, нигде не останавливаясь. В салоне также находился кондуктор, которая продала ребенку билет, но не стала вмешиваться в конфликт, "- говорит мамы мальчика.

В результате водитель торопился, гнал автобус и отказался остановиться на необходимой ребенку остановке и высадил его лишь на конечной.

Было около 21:20 вечера, около километра мальчик возвращался пешком по проезжей части - тротуаров там нет.

Возмущенная мама подростка сообщила о произошедшем в автотранспортное предприятие Вологды и требует извинений перед ребенком.

Подобная история произошла в Нидерландах с нашей соотечественицей Ларисой Володимеровой. Вот как решаются подобные конфликты там: "Мне утром нужно было на автобусе проехать несколько остановок, и вот что случилось. В салоне ко мне подошла знакомая русская девушка, потом видим - временный маршрут из-за ремонта, и я спросила водителя, где следующая остановка. Он ответил с ругательством: сама увидишь. Я слегка опешила, так как обычно водители все знакомые и замечательные. А этого жирного африканца я прежде не видела, вопрос мой элементарный, ответить тоже легко. Я говорю - не могли бы вы сказать, автобус пойдет налево или направо. Он стал меня материть, очень громко, пассажиры все слышали, а потом - привет, родина - начал орать, что мы с девушкой из Восточного блока. Дальше - больше, так как я успела выскочить, а девушку он закрыл в автобусе и провез еще остановку, обратно пешком шла..."

Чувствуете, как Амстердам похож на Вологду? Но далее Лариса пишет:

" Я сразу позвонила , но с водилой точно что-то не то, так как когда он через несколько минут ехал в обратную сторону, я сказала ему, что говорю с полицией, но тут он захлопнул дверь и показал мне палец. И укатил.... Но рассказываю я не про инцидент, а о законах.

Позвонили мы сразу в автобусную контору, разговоры все там сразу записываются, и это вообще замечательно, что в основных фирмах у нас ( В Нидерландах, - примеч. ред..) все фиксируется (дважды можно не повторять:)). И знаете, что дальше? После извинений нам ответили, что уже выехала их машина (вроде тюремной) с запасным водителем, нашего снимают с рейса и везут разбираться (есть своя автобусная полиция). А русская знакомая заполняет свои формуляры, так как спину ей теперь лечить будут бесплатно. Страховка там тоже своя. Водители говорят, что наш работать больше не сможет никогда".

Как пояснила Лариса - "Слава богу, над шофером есть видеокамера - на случай нападений пассажиров, и пленку наверняка уже прокрутили, а там все, как я рассказала. Неприятно, конечно. Говорят, водитель меня провоцировал и ждал, что я буду драться (смешно:))). Тогда б отвертелся.Нно я вежливая и спокойная, - как раз русское воспитание. Так что думайте, когда спрашиваете шофера, где следующая остановка:)))"

Что касается Вологды, на момент публикации до сих пор с семьей школьника не связались. Известно, что в вологодском автобусе тоже работала камера видеонаблюдения.