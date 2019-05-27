Вологодского депутата обвиняют в хищении бюджетных 10 миллионов рублей

Управление СК России по Вологодской области распространило информацию о том, что по уголовному делу о мошенничестве предъявлено обвинение депутату Законодательного Собрания региона.

Его обвиняют с мошенническом хищении 10 миллионов рублей.

По мнению следователей, депутат - генеральный директор лесозаготовительного предприятия - осенью 2015 года незаконно получил бюджетные средства.

Эти деньги были представлены организации в виде субсидии на возмещение части затрат по договору лизинга в рамках Государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы».

Для получения 10 миллионов депутат - предоставил документы, содержащие недостоверные сведения.

Следователи СК России провели обыски, изъяв документацию о финансовой и хозяйственной деятельности предприятий.

Выяснилось, что обвиняемый предоставил для получения субсидии документы о якобы понесенных расходах на уплату авансового платежа по лизинговому договору в сумме 11 млн. рублей, которые в действительности организация не понесла.

Обвиняемый вину свою не признал, настаивая, что субсидия получена им законно, а денежные средства направлены на развитие производства.

Сейчас обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

Вскоре уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.