2019-06-03T17:24:06+03:00
Происшествия

В Грязовце арестовали организатора гаражного наркопритона

Ему грозит реальный срок
Иван Чухнин
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Здесь находился гаражный наркопритон.Здесь находился гаражный наркопритон.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В полицию поступила информация об изготовлении наркотических средств одним из жителей Грязовца.

В результате мужчина 1975 года рождения был задержан.

Так непритязательно выглядит притон изнутри. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Так непритязательно выглядит притон изнутри.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В ходе осмотра его гаража был изъят флакон с веществом бурого цвета и шприцы.

Как установили сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Вологодской области, это было наркотическое средство дезоморфин массой 0,13 грамма.

Как оказалось, в гараже знакомые задержанные не раз употребляли наркотики.

Вещдоки обнаружились тут же. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вещдоки обнаружились тут же.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Против грязовчанина возбуждено уголовное дело. Организатору наркопритона грозит лишение свободы сроком до 4 лет, сообщает сайт УМВД области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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