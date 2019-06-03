В Грязовце арестовали организатора гаражного наркопритона
В полицию поступила информация об изготовлении наркотических средств одним из жителей Грязовца.
В результате мужчина 1975 года рождения был задержан.
Так непритязательно выглядит притон изнутри.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
В ходе осмотра его гаража был изъят флакон с веществом бурого цвета и шприцы.
Как установили сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Вологодской области, это было наркотическое средство дезоморфин массой 0,13 грамма.
Как оказалось, в гараже знакомые задержанные не раз употребляли наркотики.
Вещдоки обнаружились тут же.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Против грязовчанина возбуждено уголовное дело. Организатору наркопритона грозит лишение свободы сроком до 4 лет, сообщает сайт УМВД области.
ИСТОЧНИК KP.RU