Доходы главных вологодских чиновников составили более 3 миллионов рублей в год

Работники администрации города традиционно отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Это делается в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией. Правильность отчетов проверяет, в частности, прокуратура.

Самый высокий доход среди чиновников администрации показал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этой графе у него 4 миллиона 724 тысячи рублей - около 400 тысяч рублей в месяц.

У заместителя мэра — руководителя административного департамента Алексея Никитина сума дохода составила 3 миллиона 751 тысячу рублей.

В тройке лидеров - заместитель мэра по социальным вопросам Вадим Цепа.

Его доход - 3 миллиона 312 тысяч рублей, нро в эту цифру внесена стоимость проданного авто. Сейчас он владелец автомобиля Вольво ХС 60.

Более 3 миллионов рублей заработал управляющий делами администрации Алексей Корюкаев, отчитавшийся о 3,116 миллионах рублей.

Главный финансист города не взял тремиллионныхй барьер. Сергей Бурков отчитался о 2,752 миллиона рублей.