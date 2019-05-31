2019-05-31T14:37:38+03:00
Экономика

Доходы главных вологодских чиновников составили более 3 миллионов рублей в год

Работники администрации города очитались о своих зарплатах
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Работники администрации города традиционно отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Это делается в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией. Правильность отчетов проверяет, в частности, прокуратура.

Самый высокий доход среди чиновников администрации показал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этой графе у него 4 миллиона 724 тысячи рублей - около 400 тысяч рублей в месяц.

У заместителя мэра — руководителя административного департамента Алексея Никитина сума дохода составила 3 миллиона 751 тысячу рублей.

В тройке лидеров - заместитель мэра по социальным вопросам Вадим Цепа.

Его доход - 3 миллиона 312 тысяч рублей, нро в эту цифру внесена стоимость проданного авто. Сейчас он владелец автомобиля Вольво ХС 60.

Более 3 миллионов рублей заработал управляющий делами администрации Алексей Корюкаев, отчитавшийся о 3,116 миллионах рублей.

Главный финансист города не взял тремиллионныхй барьер. Сергей Бурков отчитался о 2,752 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ПСО разыскивают рыжего череповчанина
Вологодская опекунша, замучившая сына, отправилась в тюрьму на месяц
Череповецкие полицейские просят опознать вора
Полмиллиона рублей получит вологодская семья с тройняшками
Промсвязьбанк предлагает семейную ипотеку
На улице Вологды напротив школы появилась огромная бутылка
На Вологодчине вводят сухой закон
В Вологде упрощен механизм сноса незаконных гаражных боксов
Судебные приставы помогли детям получить поддержку государства
Шесть узбеков работали на стройке под Вологдой без оформления
За козла ответил: пенсионер убил соседа из-за отпущенного козла
Под Череповцолм произошло столкновение автомобиля с лосем
Две иномарки разбились утром на Кирилловском шоссе
Летом в Вологде будут работать 35 детских площадок
В вологодском семейном ресторане пара юношей не рассчиталась за ужин
Стала известна дата выборов губернатора области
Выставка «Бизнес в объективе» проходит на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга
В Вологде на городские цветы потратят почти 6 миллионов рублей
Череповецкие спасатели снимали мужчину с середины Шексны
Учительница отказалась от руководства классом, в котором ученик обещал ей "сломать голову"
Экс- заммэра Алексей Осокин освобожден из-под домашнего ареста
В Вытегорском районе ураган уничтожил посевы
Под Великим Устюгом молодой человек забил односельчанина доской от забора
В Вологде КамАЗ протаранил банковский автомобиль