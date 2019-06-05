2019-06-05T07:09:55+03:00
Здоровье

Расширенные квоты на ЭКО по ОМС в 2019 году в клинике репродукции “Скандинавия АВА-ПЕТЕР”

По подсчетам Всемирной Организации Здравоохранения, около 8% пар  во всем мире сталкиваются с бесплодием
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Если раньше такой диагноз считался приговором, то сейчас медицина все чаще помогает парам обрести счастье. Специализированных клиник репродукции не много. А тех, кто работает по ОМС, еще меньше.

С 2014 года клиника «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» включена в Территориальную программу ОМС Вологодской области. В 2019 году по этой программе планируется провести 640 циклов ЭКО. Пациенты, обращающиеся в клинику, могут получить квалифицированную помощь в рамках ОМС.

Вологодский филиал «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» занимается вопросами мужского и женского репродуктивного здоровья, в том числе лечением бесплодия с помощью современных методов ВРТ: ЭКО, ИКСИ и др. Также проводится генетическая преимплантационная диагностика, которая позволяет исследовать гены будущего малыша и снизить риск развития ряда заболеваний.

Помимо отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в клинике ведут прием врачи широкого профиля: акушеры-гинекологи, урологи, специалисты в области диагностики и другие специалисты, чья помощь необходима парам, которые хотят стать родителями. В отделении ВРТ также производится забор, криоконсервация, хранение и транспортировка половых клеток и репродуктивных тканей.

По вопросам записи на ЭКО по ОМС обращайтесь на почту: oms.vologda@avaclinic.ru

Клиника «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» - это крупнейший центр репродуктивного здоровья в России. Специалисты клиники помогли стать родителями более 15 тысячам пар.

https://vologda.avapeter.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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