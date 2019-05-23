На базе Череповецкого государственного университета открылась "Точка кипения"

На базе Череповецкого государственного университета открыта «Точки кипения».

«Точки кипения" создаются при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект «Точка кипения» - это синергия науки, университетов и бизнеса. Пространство коллективной работы предназначено для представителей сферы образования, предпринимателей, госслужащих, студентов и других – чтобы они могли делиться своим опытом, результатами деятельности и прорабатывать новые модели регионального развития.

Высокая плотность событий, вовлечение лидеров и талантов дают возможность участникам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять жизнь университета, города, региона, страны и мира к лучшему.

Руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева отметила, что в некоторых городах, в которых открываются «Точки кипения», вузы уже участвуют в обновлении городского пространства. В качестве примера она привела Томск, где реализуется проект «Живая лаборатория», направленный на создание общественных пространств и благоустройство городской среды.

«Точка кипения» открылась и на базе Череповецкого государственного университета. Ее работа направлена на формирование образовательных траекторий студентов и преподавателей, чтобы они за короткий срок могли овладеть необходимыми компетенциями и эффективно использовать свой потенциал.

«Для нас вовлечение в эту систему является точкой активности медиации между бизнесом, властью, центрами промышленности, которая создается на базе университета. Через тот фильтр, которым выступает университет, до нас доходят верно сформированные задачи, которые должны быть решены в правительстве Вологодской области. Все научные разработки, идеи, которые у нас появляются на территории региона, в конечном итоге должны быть реализованы в экономический потенциал и принести пользу промышленности», - сказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Он также подчеркнул, что центр общения «Точка кипения» важен с точки зрения развития человеческого капитала.

«Если мы этот капитал на базе наших университетов не вырастим, то и развития экономики Вологодской области, к сожалению, не случится».

Для себя ЧГУ определил три основных направления, развитие которых будет приоритетным в рамках проекта:

- Промышленные технологии;

- Цифровые технологии;

- Биотехнологии.

В прямом эфире, на связи с представителями Агентства стратегических инициатив, ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев подписал соглашение о начале деятельности университетской «Точки кипения».

«Череповецкий университет рад этой потрясающей возможности присоединиться к сети университетских «Точек кипения» и мы абсолютно уверены, что этот очаг общения, творчества, созидания нового послужит и для университета, города, области, страны тем местом, откуда круги достигнут других точек кипения, и на пересечении наших проектов мы сделаем то, что называется сегодня «прорыв», - сказал в своей речи ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что ВУЗы, в которых действует проект "Точек кипения", первыми получат предложение участвовать в стартующей в 2019 году региональной программе Национальной технологической инициативы и смогут рассчитывать на компенсацию расходов при реализации проектов.

Сегодня по всей России действует 12 «Точек кипения», в планах – увеличить их до 100.