Фестиваль "Город ремесел" стартует в Вологде 14 июня

На Международный фестиваль «Город ремесел» в Вологду приедут мастера из 40 регионов и 5 стран.

Как сообщала "Комсомолка", фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел» в это лето пройдет с 14 по 16 июня.

Как рассказала на пресс-конференции начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова, на шестой ремесленный фестиваль намерены приехать мастера из 40 регионов России, а также представителей 5 стран: Германии, Белоруссии, Армении, Эстонии и Узбекистана.

Традиционно в рамках фестиваля пройдут ярмарка, мастер-классы, концерты, деловая и конкурсная программа.

Конкурсы будут организованы по 8 номинациям: «Женские ремесла. Костюм», «Женские ремесла»; «Валенки и валяные изделия», «Гончарные изделия. Керамика», «Художественная обработка дерева, столярное и токарное дело, плетение из традиционных материалов», «Кузнецы и ювелиры»; «Роспись по дереву и бересте», «Хранить традиции». По итогу фестиваля будут награждены победители во всех номинациях, а обладатель Гран-при получит приз Мэра города Вологды - 100 тысяч рублей.

Всего на участие в конкурсе поступило более 350 заявок, в ярмарке - более 540.

В этом году конкурсные работы будут экспонироваться в художественном отделе Вологодского музея-заповедника, формированием экспозиций займутся профессиональные музейные работники. К конкурсным работам ужесточены требования: это должны быть изделия народных промыслов высокого уровня, сохраняющие традиции.

- Даже если это работы новаторские, то в их основе должны лежать традиционные ремесла", - подчеркнула начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

В работу уже включился экспертный совет - он отбирает изделия на конкурс.

Уже известно, что работы представили мастера-литейщики из Владимирской и Рязанской областей; ремесленники, изготавливающие обувь по старинным технологиям; специалисты из Волгограда, занимающиеся мозаикой, и многие другие. Для мастеров прорабатывается насыщенная деловая программа

Творческая программа фестиваля пройдет под знаком Года театра. В каждой из конкурсных номинаций запланированы шоу-программы.

«Многие программы пересекаются с театральной тематикой. Гончары из Рязани будут делать из глины театральную кибитку с актерами и обжигать ее на глазах у публики на открытом воздухе. Также пройдет шоу-акция «Чудо-театр». Мастера по росписи в течение трех дней будут расписывать театральную ширму, которая в дальнейшем будет передана одному из творческих коллективов для театральных постановок. Также приглашено много музыкантов, которые работают в этно-стиле. Московская кавер-группа «Пятеро» станет 14 июня флагманом церемонии открытия вместе с ансамблем «Перезвоны», - рассказала директор Дирекции концертно-зрелищных преставлений и праздников Галина Цыпкус.

Также на фестивале выступят рок-группа «Живица», группа «Ива Нова», работающая в стиле этно-экстрим, этно-фольк группа «Yoki» и певица Юта.

15 июня в гостях у фестиваля «Город ремесел» будет Фестиваль костюма и народных промыслов «Сарафан» из Великого Новгорода. Новгородцы покажут коллекции реплик традиционного национального костюма, фабрики «Крестецкая строчка», современных российских дизайнеров одежды.

В Кремлевском саду по традиции развернется детская площадка.

Также на фестивале предусмотрена гастрономическая площадка «Вкусно поедим», где будут представлены фермерские продукты и блюда национальных кухонь, приготовленные представителями различных диаспор.

Церемония открытия Международного фестиваля «Город ремесел» пройдет 14 июня в 18.00 на Кремлевской площади.