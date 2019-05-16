Опубликован макет памятника писателю Василию Белову

Поклонники творчества Василия Белова собирают средства на памятник писателю, который планируют установить в Вологде.

Инициативную группу возглавляет заслуженный деятель искусств России, кинооператор, фотохудожник, известный иллюстратор «Лада» Белова Анатолий Заболоцкий.

В оргкомитете по установке памятника - исключительно российские детятели культуры. Это писатели Владимир Крупин, Станислав Куняев, Николай Лугинов, народный артист России Александр Михайлов, депутаты Государственной Думы Петр Толстой, Анатолий Грешневиков, Сергей Шаргунов и Александр Шолохов, политик, президент Славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей Бабурин, а также вдова - Ольга Белова.

В этом оживленном месте может появиться памятник писателю.

В апрельском номере журнала «Наш современник» опубликовано обращение оргкомитета, в котором, в частности, говорится, "... Просим всех русских людей оказать содействие в финансировании создания памятника Василию Ивановичу в городе Вологда, в котором им написаны щемящие до боли книги о крестьянской жизни, исполненные любви и отчаяния за судьбы соотечественников...»

Журнал публикует макет памятника. Его автор - 37-летний скульптор, выпускник Московского художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств Алексей Игнатов.

Как сообщает cultinfo.ru, над созданием его скульптор работал несколько лет. Для этого он даже ездил в Харовский район Вологодской области - на родину писателя.

Василий Белов и Валентин Распутин. Фото группы музея-квартиры В.Белова "ВКонтакте".

К слову, в Харовске возле районнной библиотеки, которая носит имя писателя, установлен бюст череповецкого скульптора Александра Шебунина, стоимость установки которого вместе с благоустройством составила около 600 тысяч рублей.

Бюст писателю установлен в Харовске в 2017 году. Фото cultinfo.ru

Стоимость работ по установке памятника в Вологде не озвучивается.

Известно, что макет Игнатова высоко оценила вдова Ольга Белова. Сначала она очень боялась, что Василия Ивановича изобразят довольно кондово : "как мне сказали, «старичком у плетня».

Но ее опасения не подтвердились. Как она комментирует, "Василий Иванович там изображен в полный рост, в плаще, как будто с дороги или, наоборот, собрался куда-то в дорогу, около него предметы быта, животные – но все это подано очень тонко, интеллигентно».

Место, где планируется установка памятника, - это угол Советского проспекта и улицы Марии Ульяновой, слева от старого здания областной библиотеки, где сейчас стоит опора гигантского рекламного электронного табло.

Фото cultinfo.ru