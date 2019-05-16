В Вологде посадят 500 деревьев, 800 кустарников и 200 тысяч цветов

В Вологде высадят полтысячи деревьев и 800 кустов. Кроме того, продолжается посадка цветов.

Первые посадки произведены в начале мая на площади Революции у Вечного огня. Саженцы клена высадили на улице Пушкинской. На очереди - вязы и дубы. По словам специалистов, у этих деревьев довольно большая продолжительность жизни в городе.

Работы по озеленению будут производиться до 31 октября. Саженцы деревьев городу предоставила агробиостанция ВоГУ. Студенты же участвуют и в высадке деревьев, приобретая практику в дисциплине «Инженерное обустройство территории».

Деревья появятся на улицах Герцена, Ленинградской, Горького, Возрождения, Октябрьской, Окружному шоссе.

Кроме того, в этом сезоне в Вологде будет высажено более 200 тыс. цветов на площади около 6 тыс. кв. метров. Это виолы, львиный зев, бархатцы, бегонии, настурции, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.