2019-05-16T12:44:13+03:00
Общество

В Вологде посадят 500 деревьев, 800 кустарников и 200 тысяч цветов

Работы по озеленению города уже начались
Иван Чухнин
Поделиться:
Клены - одни из самых красивых деревьев города.Клены - одни из самых красивых деревьев города.Фото: администрация города Вологды
Изменить размер текста:

В Вологде высадят полтысячи деревьев и 800 кустов. Кроме того, продолжается посадка цветов.

Первые посадки произведены в начале мая на площади Революции у Вечного огня. Саженцы клена высадили на улице Пушкинской. На очереди - вязы и дубы. По словам специалистов, у этих деревьев довольно большая продолжительность жизни в городе.

Работы по озеленению будут производиться до 31 октября. Саженцы деревьев городу предоставила агробиостанция ВоГУ. Студенты же участвуют и в высадке деревьев, приобретая практику в дисциплине «Инженерное обустройство территории».

Деревья появятся на улицах Герцена, Ленинградской, Горького, Возрождения, Октябрьской, Окружному шоссе.

Кроме того, в этом сезоне в Вологде будет высажено более 200 тыс. цветов на площади около 6 тыс. кв. метров. Это виолы, львиный зев, бархатцы, бегонии, настурции, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сын и два внука обокрали родную бабушку
Юноша с богатым прошлым слил топливо с КамАЗа
Стали известны подробности - как младенец оказался на крыльце роддома
В Соколе соседи вывели из горящей квартиры двух малышей
В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности
Молодого человека зарезали - он не хотел готовить еду для собутыльников
Стрелок из Бабаево остался на свободе
Гендиректор "РСК Микола" не платила зарплату и попала под статью
Череповецкий детский сад и заведующую оштрафовали за нарушения
Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ
В Кадуйском районе директриса устраивала на "теплые" места родственников
В Череповце пойманы велосипедные воришки
В центре Вологды в ДТП пострадал пятилетний малыш
Новый автобусный маршрут запустили в Вологде
Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу
В Вологде начали перестройку Пионерского сквера
Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге
В Устюжне кузнец-алиментщик отправлен на обязательные работы
Тело утонувшего сокольчанина выловили из Сухоны
В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым