Семейные архивы пополнились историями о войне

Накануне Дня Победы в Вологде собрались те, кто вспомнил и рассказал «Комсомолке» семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной.

Одна история - о семейной реликвии семьи Багировых. Мария и ее сын, ученик третьего класса Роман, даже принесли с собой раритет, бережно хранящийся в семье. Это немецкий аккордеон 1930-х годов. Его подарил пра-пра-деду Романа инженеру-железнодорожнику капитану Багирову, который встретил Победу во Львове, брат Баграт, который брал Берлин. С этим инструментом связано множество семейных историй.

- На 9 мая каждый год мы достаём семейную реликвию, - рассказывает Мария. Как обещает Роман, он тоже научится играть на этом инструменте – для игры на таком инструменте нужно подрасти – пока «рука маловата».

Попросила слово участница проекта Татьяна Крупнова:

- Кондитерская фабрика "АтАг" не только производит прекрасную сладкую продукцию, дает рабочие места, но и занимается меценатством. Я не раз бывала в Сизьме Вологодского района, где восстановлен храм, тем самым там создана точка притяжения. Я вижу, как в Сизьме все меняется благодаря помощи создателей производства "АтАг" братьев Атомян. Так что я не смогла не поучаствовать в проекте. И пришла сюда, чтобы передать им большое спасибо за то, что они делают!

Встреча участников проекта состоялась в фирменном магазине"АтАг" в Вологде.Фото: Евдокия САХАРОВА

Татьяна Крупнова рассказала семейную историю о своем отце - Федоре Николаевиче Коломине. Он сражался под Ленинградом, прошел всю блокаду. Ужасы войны навсегда связаны с голодом, который буквально косил людей. После войны боец при росте 178 см весил всего 48 килограммов.

Нурлан Гусейнов написал о своем прадедушке. Гусейнов Ибрагим Фаяз оглы в 1941 году он, прибавив себе год, ушел добровольцем на фронт. Под Сталинградом юный пулеметчик был тяжело ранен и потерял ногу.

Ириша Лемехова поделилась уникальной историей о дяде отца - грязовчанине Иване Николаевиче Полякове. Он трижды бежал из немецкого плена - и выжил.

Лариса Владыкина мастерски рассказала историю про бабушку - вологжанку Марию Михайловну Нерядихину. В годы войны она отправилась на курсы сандружинниц, закончила их с отличием, служила на санитарном поезде.

Эшелон попадал под артобстрелы. Однажды бабушку сильно контузило, осколками снаряда раздробило обе руки. Ее любимый человек - Михаил - сам, буквально по кусочкам, в условиях санитарного поезда собрал руки любимой... Он и стал дедом Ларисы. Вся эта потрясающая история проиллюстрирована фотографиями и документами.

Семейные архивы пополнились новой страницей.

- Истории семейных архивов - бесценны. Очень важно не дать им затеряться, не стереться из памяти, - уверены организаторы.

Напомним, инициаторами проекта "Страницы семейного альбома" стали кондитерская фабрика "АтАг и "Комсомольская правда" - Вологда. У вологодских кондитеров появилась целая серия, посвященная всенародному празднику Дню Победы. Оформленные георгиевскими лентами, символикой главного праздника страны, наборы получили все участники проекта, авторы страниц с семейными историями. Итоговое мероприятие состоялось в помещении одного из фирменных магазинов "АтАг" в Вологде, на улице Герцена, 14.