В Вологде прошел Парад Победы. По площади Революции, возле мемориала «Вечный огонь Славы», чеканя шаг, прошли собрались тысячи вологжан и гостей города, чтобы отдать дань уважения тем, кто воевал на фронте или ковал победу в тылу.

Фото Росгвардии по Вологодской области.

Участников Великой Отечественной войны в Вологде осталось 220 человек. большинство не смогли по состоянию здоровья придти на площадь.

Те, кто пришел, и принимали парад.

Вологодская область дала 140 героев Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями.

К сожалению, воздушный военный парад был отменен из-за погодных условий. И в Москве 74 машины, которые должны были пройти над столицей, были возвращены на базы.