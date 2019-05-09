2019-05-09T20:43:33+03:00
Общество

В Вологде прошел Парад Победы

Иван Чухнин
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--Фото: Евдокия САХАРОВА
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В Вологде прошел Парад Победы. По площади Революции, возле мемориала «Вечный огонь Славы», чеканя шаг, прошли собрались тысячи вологжан и гостей города, чтобы отдать дань уважения тем, кто воевал на фронте или ковал победу в тылу.

Фото Росгвардии по Вологодской области.

Фото Росгвардии по Вологодской области.

Участников Великой Отечественной войны в Вологде осталось 220 человек. большинство не смогли по состоянию здоровья придти на площадь.

- Фото: Евдокия САХАРОВА

-Фото: Евдокия САХАРОВА

Те, кто пришел, и принимали парад.

Вологодская область дала 140 героев Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями.

К сожалению, воздушный военный парад был отменен из-за погодных условий. И в Москве 74 машины, которые должны были пройти над столицей, были возвращены на базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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