В Вологде на 15 лет осудили террориста-экстремиста

30-летнего Магомеда Саадулазимова в Вологде признали виновным по ч.1 ст.205.2 УК России за публичное оправдание терроризма.

Приговор ему вынесли "вдогонку" - он уже отбывал срок.

Предыдущий приговор вынес в июне 2017 года Хасавюртовский городской суд - Саадулазимова осудили к 13,5 годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, хранение оружия и взрывчатых веществ.

Однако позже, когда осужденный уже отбыл в колонию, УФСБ по Вологодской области выявило еще один эпизод. Выяснилось, что Магомед, находясь в Череповце, публично призывал к террористической деятельности и оправдывал терроризм, размещая в интернете видеозаписи с проповедями идеологов международной террористической организации.

Судил Саадулазимова в Вологде Московский окружной военный суд - выездной процесс проходил в здании Вологодского гарнизонного суда. По совокупности преступлений окончательно назначены 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом 35 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ по ВО, это уже четвертый суд: первые две судимости были за кражи.

Кстати, в биографии Саадулазимова был такой факт: в 2011-2012 годах, будучи обработанным вербовщиками, он хотел ехать воевать в Сирию на стороне террористов. Но в итоге туда отправился его близкий друг, а сам Магомед остался в России.