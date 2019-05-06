В Вологде 23 человека остались без крова
Появилась официальная информация о пожаре в Вологде. Как сообщала "Комсомолка", там горит двухэтажный 8-квартирный дом.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, пожар в доме на улице Козлёнской, дом 111, возник 6 мая в 9:35.
Это 8-ми квартирный жилой дом постройки 1940 года, размером 12х10 метров, 5 степени огнестойкости.
Огонь быстро перекинулся на второй этаж и кровлю.Фото: ИЛЮХОВ Владимир
Дом подключен к центральному отоплению, он электрифицирован и газифицирован.
Первые пожарные ПСЧ-1 прибыли в 9:39. Горение наблюдалось в квартире №1 на первом этаже.
В 11:30 была повреждена примерно половина кровли здания.
На место выехал мэр города Вологды Сергей Воропанов. Решается вопрос по дальнейшему расселению людей.
Погибших и пострадавших людей нет. Эвакуировано 6 человек, спасено 4 человека.
В доме зарегистрировано 23 человека, в том числе 5 детей. Расселение требуется практически всем.
Кот-погорелец остался без крыши над головой.Фото: ИЛЮХОВ Владимир
К тушению пожара привлекались 37 человека и 13 единиц техники,
в том числе от МЧС России – 31 человека и 11 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU