2019-05-06T11:56:17+03:00
Происшествия

В Вологде 23 человека остались без крова

Сгорел двухэтажный деревянный дом
Иван Чухнин
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Огонь охватил чердак.Огонь охватил чердак.Фото: ИЛЮХОВ Владимир
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Появилась официальная информация о пожаре в Вологде. Как сообщала "Комсомолка", там горит двухэтажный 8-квартирный дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, пожар в доме на улице Козлёнской, дом 111, возник 6 мая в 9:35.

Это 8-ми квартирный жилой дом постройки 1940 года, размером 12х10 метров, 5 степени огнестойкости.

Огонь быстро перекинулся на второй этаж и кровлю. Фото: ИЛЮХОВ Владимир

Огонь быстро перекинулся на второй этаж и кровлю.Фото: ИЛЮХОВ Владимир

Дом подключен к центральному отоплению, он электрифицирован и газифицирован.

Первые пожарные ПСЧ-1 прибыли в 9:39. Горение наблюдалось в квартире №1 на первом этаже.

В 11:30 была повреждена примерно половина кровли здания.

На место выехал мэр города Вологды Сергей Воропанов. Решается вопрос по дальнейшему расселению людей.

Погибших и пострадавших людей нет. Эвакуировано 6 человек, спасено 4 человека.

В доме зарегистрировано 23 человека, в том числе 5 детей. Расселение требуется практически всем.

Кот-погорелец остался без крыши над головой. Фото: ИЛЮХОВ Владимир

Кот-погорелец остался без крыши над головой.Фото: ИЛЮХОВ Владимир

К тушению пожара привлекались 37 человека и 13 единиц техники,

в том числе от МЧС России – 31 человека и 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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