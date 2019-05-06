2019-05-06T19:03:35+03:00
Общество

Вологодских погорельцев поселят в гостиницу "Спутник"

Без крова осталось восемь семей
Иван Чухнин
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Общий сбор прошел во дворе сгоревшего дома.Общий сбор прошел во дворе сгоревшего дома.Фото: администрация города Вологды
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Мэр Вологды встретился с жителями сгоревшего дома на Козленской, 111. Он заверил, что все будут обеспечены всем необходимым.

Сбор всех подразделений администрации города и силовых структур прошел прямо во дворе дома.

Здание серьезно пострадало, без крыши над головой остались жители 8 квартир, в общей сложности 23 человека.

Пожар в двухэтажном деревянном доме начался около 9.30. Его причина пока выясняется. Площадь пожара составила 75 кв. метров. За незначительной медицинской помощью обратились два человека.

Как сообщала "Комсомолка", на сегодняшний день в здании зарегистрировано 23 человека, в том числе 5 детей.

Мэр города распорядился организовать круглосуточную охрану около дома до тех пор, пока жители не смогут вывезти личные вещи.

Для временного хранения имущества подобрали помещение в школе № 4.

Затем в каждой из восьми квартир начнет работать комиссия. Будет проведена фото- и видеофиксация, составлен протокол об ущербе.

Как сообщил Сергей Воропанов, тем, кому это необходимо, будут представлены номера в гостинице «Спутник» и обеспечено горячее питание.

Сегодня всех жителей пострадавшего дома накормили горячими обедами в ближайшей школе № 4.

Сегодня, 6 мая, в 17 состоится очередное заседание штаба, где будут подведены итоги обходов и названы предварительные суммы ущерба, а также будет решаться вопрос о предоставлении маневренного фонда, сообащет пресс-служба администрации города.

Мэр Вологды встретился с погорельцами..

ИСТОЧНИК KP.RU

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