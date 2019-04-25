Yota запустила рекламную кампанию #наyota
Yota запускает новую рекламную кампанию #наyota, чтобы дать возможность своим клиентам честно рассказать о том, почему они пользуются их услугами.
Всё, что нужно клиенту – выбрать любой из рекламных форматов на сайте o.yota.ru, написать, почему он #наyota, и поделиться этим постом на своей странице в Facebook или во «ВКонтакте».
Компания запланировала 800 рекламных мест под мнение своих клиентов в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, щит в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на Yotube, баннер в интернете, реклама в Twitter, в Facebook, во «ВКонтакте» и в Instagram.
«Только клиенты Yota могут рассказать всю правду про наши продукты, и почему они выбрали нас. В этой рекламной кампании мы даём слово пользователям Yota, чтобы не искать несуществующих причин», - комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.
Только пользователи могут сказать правду.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow.
Она продлится с 15 мая по 15 июня 2019 года.
Состав творческой группы:
Виталий Урезченко - Директор по маркетингу
Елена Толбузова – Бренд-менеджер
Анастасия Тетерина, Алина Репкина - Медиа менеджеры
Анна Чернышева – Диджитал-менеджер
Даниил Эскин - Специалист по маркетингу
Friends Moscow
Денис Елисеев - Креативный директор
Александр Попков - Старший стратег
Андрей Попов - Старший копирайтер
Дмитрий Масейкин - Старший арт-директор
Анастасия Алексеева - Старший аккаунт-менеджер
Кирилл Нечеса - Диджитал-продюсер
СПРАВКА
Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с
федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.
Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.
ИСТОЧНИК KP.RU