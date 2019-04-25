2019-04-25T14:26:41+03:00
Общество

Yota запустила рекламную кампанию #наyota

Акция продлится до 15 июня
Иван Чухнин
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Yota запускает новую рекламную кампанию #наyota, чтобы дать возможность своим клиентам честно рассказать о том, почему они пользуются их услугами.

Всё, что нужно клиенту – выбрать любой из рекламных форматов на сайте o.yota.ru, написать, почему он #наyota, и поделиться этим постом на своей странице в Facebook или во «ВКонтакте».

Компания запланировала 800 рекламных мест под мнение своих клиентов в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, щит в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на Yotube, баннер в интернете, реклама в Twitter, в Facebook, во «ВКонтакте» и в Instagram.

«Только клиенты Yota могут рассказать всю правду про наши продукты, и почему они выбрали нас. В этой рекламной кампании мы даём слово пользователям Yota, чтобы не искать несуществующих причин», - комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Только пользователи могут сказать правду.

Только пользователи могут сказать правду.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow.

Она продлится с 15 мая по 15 июня 2019 года.

Состав творческой группы:

Виталий Урезченко - Директор по маркетингу

Елена Толбузова – Бренд-менеджер

Анастасия Тетерина, Алина Репкина - Медиа менеджеры

Анна Чернышева – Диджитал-менеджер

Даниил Эскин - Специалист по маркетингу

Friends Moscow

Денис Елисеев - Креативный директор

Александр Попков - Старший стратег

Андрей Попов - Старший копирайтер

Дмитрий Масейкин - Старший арт-директор

Анастасия Алексеева - Старший аккаунт-менеджер

Кирилл Нечеса - Диджитал-продюсер

СПРАВКА

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с

федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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