В Вологде определились, где построят еще два детских садика

Власти определились, где в Вологде появятся еще два садика.

Земельные участки находятся на улице Граничной и Врзрождения.

Мэр Вологды Сергей Воропанов посетил одну из площадок на ул. Граничной. На территории более 14 тыс. кв. м будет возведено трехэтажное здание дошкольного учреждения на 350 мест.

Оно будет построено по тому же проекту, что и детские сады на улицах Северной и Возрождения.

Сейчас проходят изыскательские работы, а также выполняется привязка проектов.

В июле будут объявлены конкурсы по выбору подрядчика на строительство.

«Сейчас в Заречье идет несколько жилых строек. Четыре дома появятся в районе «Красных казарм», три многоэтажки - на улице Чернышевского ближе к выезду из города. Так что вопрос с наличием мест детских садах вэтом районе стоит очень остро. Новое трехэтажное дошкольное учреждение закроет эту потребность на несколько лет», - считает представитель родительского комитета школы № 9 Максим Осокин.

К 1 сентября 2019 года будут сданы четыре детских сада на ул. Возрождения, С. Преминина, Молодежной, в Осановском проезде.

Еще два детских сада на ул. Ярославской и Гагарина будут построены до середины 2021 года.

Так что за два года в областной столице при поддержке губернатора области откроются сразу восемь детских садов.

На эти цели предусмотрено областное и городское софинансирование, федерация выделит 1,18 млрд рублей.

«Ориентировочно в сентябре 2019 года мы начнем строить детские сады на ул. Граничной и Возрождения, - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Планируется, что детский сад на 220 мест на ул. Ярославской начнут возводить уже в начале следующего года. В жилом квартале рядом с д/с № 108 «Гнездышко» построят трехэтажный детский сад на 220 мест.

«Живу в Бывалово уже много лет, замечательно, что микрорайон развивается. Решение о создании детского сада на ул. Ярославской по соседству с существующим - удачное. Рядом располагаются школы и сад № 108. Я рада особенно этой новости, потому что дочке исполнилось 5 месяцев, как раз пойдем в новый сад», - рассказала мама трех детей Ольга Николаева.

«Наконец-то этот пустующий участок будет застроен. У жителей всегда был вопрос: что здесь будет. Хотя по генплану строительство детского сада планировалось давно. Новое учреждение разместиться по соседству с существующим садом, поэтому это будет единый комплекс. Объединение хозяйственной деятельности позволит эффективнее расходовать средства», - прокомментировала директор школы № 3, депутат Вологодской городской Думы Надежда Мочалова.

Напомним, масштабное социальное строительство проходит по поручению Президента России обеспечить местами в детских садах детей до 3 лет. В Вологде в этом году создали в два раза больше ясельных групп, благодаря появлению четырех новых дошкольных учреждений. До 2021 года будет открыто более 1300 дополнительных мест для малышей.