Выставка известного московского художника Андрея Сарабьянова открылась в Вологде

Выставка известного московского художника Андрея Сарабьянова открылась в галерее современного искусства «Красный мост». Торжественная церемония по этому поводу состоялась в четверг, 18 апреля. Её участниками стали любители изобразительного искусства, вологодские художники, представители музеев города. Приехал на открытие выставки и сам Андрей Сарабьянов.

«На выставке представлено 90 процентов того, что у меня в принципе есть. В галерее просто так удачно расположились работы, что удалось экспозицию разложить на пласты. В итоге получилось как бы три разных выставки. Пожалуй, то, что находится на третьем этаже, для меня самое главное, это то, что меня сейчас интересует, то, что я сейчас делаю. Всё остальное – это такая сборная солянка, чтобы создать этот объём. Галерея очень большая, потому мы решили привезти сюда всё», - рассказал корреспонденту КП художник.

Андрей Сарабьянов является представителем семьи русских искусствоведов Сарабьяновых-БруниФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Андрей Сарабьянов является представителем удивительной семьи русских интеллигентов, искусствоведов Сарабьяновых-Бруни. Я имела счастье учиться и читать книги его деда, его отца – крупнейших специалистов России по русскому авангарду, древнерусскому искусству. Когда мы познакомились с Андреем, родилась идея этой коллекции у нас в Вологде», - пояснила «Комсомолке» директор галереи современного искусства Людмила Коротаева.

В экспозицию вошло несколько десятков картин мастера, они разместились на трёх этажах галереи. Первая часть выставки – это пейзажи. Среди них есть работы, связанные с деревней Сондуга, которая располагается в 80 километрах от Тотьмы. Андрей Сарабьянов ездила туда несколько раз, можно сказать, по следам своего деда, который занимался исследованием традиционной народной культуры Русского Севера. Но если в былые времена жизнь в деревне кипела – там было около 50 дворов, то сейчас ситуация изменилась.

Часть картин связана с умирающей деревней СондугаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я знаю эту деревню, я был там десятки раз. Сейчас там осталось, может быть, домов пять, а живёт круглогодично только один человек. Это не разочарование, это, скорее, такое трагедийное ощущение. Все работы из Сондуги написаны с натуры. Я сидела там весной и писал классической манерой с мольберта, потом привез в Москву и не трогал больше эти картины», - поделился художник.

Среди пейзажей - виды украинской деревни ШишакиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Также на первом этаже галереи можно увидеть работы из итальянского цикла, пейзажи украинской деревни Шишаки, где находится творческая мастерская Андрея Сарабьянова, и полуостров крайнего севера Таймыр. Совсем другое настроение – во второй части выставки. Она посвящена городскому пейзажу. На этих работах зритель увидит небоскребы столицы. И, наконец, на третьем этаже разместились картины, посвящённые святому Афону, куда художник ездил недавно.

Побывав на Афоне, художник отобразил образы монахов в своих работахФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я оказался в другом пространстве и в другом времени, где на скалистых берегах стоят десятки величественных крепостей. И их охраняют войны. Мощные красивые мужики в чёрном, с лопатами и на старых джипах. Бетономешалки и сады с фруктовыми деревьями. Непрекращающаяся молитва и пение. Еда из железных мисок и запах душистых трав на тропах. Улыбки и строгие взгляды. Доброта и никакого нравоучения. Так родилась идея создать их образы на гигантских листах бумаги», - пояснил художник третью часть выставки.

Торжественным открытием и экспозицией московские гости остались довольны. Впечатлил их и сам приём.

Вторая часть выставки посвящена городскому пейзажуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы были удивлены вологодским гостеприимством, даже по переписке я почувствовала какое-то такое тёплое, дружественное отношение. И мы не ошиблись. У нас поезд был в 5 утра, мы приехали и нас встретили, нас напоили чаем и покормили, вообще отнеслись к нам очень внимательно, что очень важно. Мы просто были поражены», - рассказала куратор выставки Надежда Дубинская.

Выставка Андрея Сарабьянова в галерее современного искусства «Красный мост» будет работать до 26 мая. Вход для посетителей свободный.